Dua Lipa teilt Informationen zum neuen Album und Tourdates für 2020

Nachdem Dua Lipa mit ihrer neuen Single „Don’t Start Now“ direkt auf Platz 1 der iTunes-Charts einsteigen konnte, hat die Sängerin nun erste konkrete Informationen zu ihrem bevorstehenden zweiten Studioalbum veröffentlicht. Die neue Platte soll den Titel FUTURE NOSTALGIA tragen und sich musikalisch an Künstlern wie Gwen Stefani, Madonna, Blondie und OutKast orientieren.

„Mit meinem neuen Album wollte ich mich aus meiner Komfortzone herausbewegen und mich selbst herausfordern“, verriet die Britin in einem offiziellen Statement, „die Musik sollte sich anfühlen, als könne sie in einem Atemzug mit großen klassischen Popsongs genannt werden, ohne dabei an Frische und Einzigartigkeit einzubüßen.“

Gleichzeitig habe Dua Lipa beim Einspielen der neuen Songs deren Bühnentauglichkeit in den Fokus gerückt. „Nachdem ich die letzte Zeit viel auf Tour war, wollte ich das FUTURE NOSTALGIA mehr Live-Elemente zu bieten hat, gemischt mit einer modernen elektronischen Produktion“, erklärte sie. Dabei sei ihr Sound ganz natürlich gereift und habe doch seinen Pop-Charakter beibehalten.

Zwar wurde bisher noch kein offizielles Erscheinungsdatum des neuen Albums bekanntgegeben, dafür können sich Dua Lipas Fans bereits auf eine ausgedehnte Europatour der Sängerin freuen.

Dua Lipa live 2020 – hier sind die Termine:

26.04, – Madrid, ES @ Wizink Centre

28.04. – Barcelona, ES @ Palau Sant Jordi

30.04. – Mailand, IT @ Mediolanum Forum

02.05. – Antwerpen, BE @ Sportspaleis

04.05. – Paris, FR @ Accorhotels Arena

05.05. – Köln, DE @ Lanxess Arena

07.05. – Amsterdam, NL @ Ziggo Dome

10.05. – Kopenhagen, DK @ Royal Arena

12.05. – Stockholm, SE @ Ericsson Globe

13.05. – Oslo, NO @ Spektrum

15.05. – Hamburg, DE @ Barclaycard Arena

17.05. – Berlin, DE @ Mercedes-Benz Arena

19.05. – Wien, AT @ Stadthalle

20.05. – München, DE @ Olympiahalle

26.05. – London, UK @ The O2

27.05. – London, UK @ The O2

01.06. – Manchester, UK @ Arena

04.06. – Leeds, UK @ First Direct Arena

07.06. – Cardiff, UK @ Motorpoint Arena

10.06. – Birmingham, UK @ Arena

13.06. – Newcastle, UK @ Utilita Arena

15.06. – Glasgow, UK @ The SSE Hydro

18.06. – Dublin, IE @ 3Arena

19.06. – Dublin, IE @ 3Arena

Tickets gibt es ab dem 06. Dezember um 09.00 Uhr online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Dua Lipas 2017 erschienenes selbstbetiteltes Debütalbum erreichte sowohl in den USA als auch Großbritannien Platinstatus. 2018 wurde sie dafür unter anderem bei den renommierten Grammy Awards jeweils einmal in der Kategorie „Best New Artist“ und für ihren Song „Electricity“ in der Kategorie „Best Dance Recording“ ausgezeichnet.