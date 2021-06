Nach zwei Jahren Pause: Ed Sheeran kündigt neue Single „Bad Habits“ an

Nach zwei Jahren Pause hat Ed Sheeran seine neue Single „Bad Habits“ für den 25. Juni angekündigt. Via Instagram veröffentlichte der Musiker einen kurzen Ausschnitt des neuen Songs und enthüllte außerdem das Artwork zur Single, das ihn als glamourösen Vampir im pinkfarbenen Anzug mit messerscharfen Zähnen und blauen Flecken im Gesicht zeigt.

Zuletzt ließ Ed Sheeren 2019 mit seinem Album NO 6. COLLABORATIONS PROJECT von sich hören. Jetzt erklärte der Brite: „Ich habe in den letzten Monaten im Studio gearbeitet und kann es kaum erwarten, dass ihr ,Bad Habits‘ zu hören bekommt. Ich möchte mich und meine Musik immer in neue Richtungen treiben und das hört man hoffentlich in der neuen Single. Es fühlt sich großartig an, wieder da zu sein!“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ed Sheeran (@teddysphotos)

Ed Sheeran präsentiert neuen Look

Offenbar stimmt der 30-Jährige aber nicht nur auf neue Musik ein, sondern auch auf eine Typveränderung. Darauf deutet zumindest das „Bad Habits“-Artwork hin sowie ein weiterer Schnappschuss, der ihn hinter den Kulissen des Vampir-Shootings mit langen, schwarzen Fingernägeln zeigt. In einem weiteren Post schrieb er: „Der Moment, in dem du realisierst, dass in ein paar Wochen deine erste Solo-Single seit vier Jahren herauskommt.“