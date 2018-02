Editors veröffentlichen neuen Song „Hallelujah (So Low)“ mit Video

Editors’ neues Album VIOLENCE ist für den 9. März 2018 angekündigt. Um uns die Wartezeit zu verkürzen, hat die Band aus Birmingham nun, nach „Magazine“, vorab einen weiteren Song veröffentlicht.

Den Text zu „Hallelujah (So Low)“ soll Sänger Tom Smith geschrieben haben, nachdem er ein Flüchtlingscamp in Nord-Griechenland besucht hatte. Er sagt außerdem: „It’s the most ‚rock’ we’ve ever been and it’s exhilarating“. Seht Euch das Video zu „Hallelujah (So Low)“ hier an:

Editors bisher aktuelle Platte IN DREAM erschien 2015.