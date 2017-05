Einen Tag nach dem Terroranschlag: Broken Social Scene und Johnny Marr treten in Manchester auf

Am 23. Mai 2017 eröffneten Broken Social Scene ihre Europatour in Manchester, und dies war nicht nur ein besonderes Konzert, weil Broken Social Scene dieser Tage ihr erstes neues Album seit fünf Jahren herausbringen. Ihr Tourauftakt fand einen Tag nach dem Selbstmordanschlag in der Manchester Arena statt, bei dem ein Attentäter nach einer Show von Ariana Grande mindestens 22 Menschen, darunter Jugendliche und Kinder, umbrachte und mindestens 59 verletzte.

So ungewöhnlich wie diese Umstände waren, so ungewöhnlich begannen Broken Social Scene auch ihr Konzert: Statt ihr Publikum wortlos mit einem ihrer vielen euphorischen Indierocksongs zu begrüßen, ergriff Sänger und Gitarrist Kevin Drew gleich das Wort: „Thank you for showing up,“, sagte er. „Thank you for coming out tonight. What’s most important is tonight we’re here together, all of us.” Dann kündigte er einen Gaststar an: „To start this show, to show you how we love your town, there’s a man who I love dearly, he is to come out and play for you, he is your city, he is your legend, please give up: Mr. Johnny Marr.“ Gemeinsam spielten sie „Anthems For a Seventeen-Year-Old Girl“, einen sehr zurückhaltenden, 2002 erschienenen Song von Broken Social Scene. Traurig und angemessen, das.

Am 26. Mai werden Broken Social Scene beim Immergut Festival 2017 auftreten. Ihr neues Album HUG OF THUNDER erscheint am 7. Juli 2017. Ariana Grande hat die geplanten Termine ihre Europatour, darunter auch ihr Konzert in Frankfurt, auf unbestimmte Zeit verschoben.