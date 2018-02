Eminem und Ed Sheeran veröffentlichen Musikvideo zu „River“

Pünktlich zum Valentinstag veröffentlichten Eminem und Ed Sheeran am 14. Februar das Musikvideo zu ihrem Titel „River“, in dem es um gescheiterte Beziehungen geht. Der Rapper hatte das Video zwei Tage zuvor auf Twitter mit den Worten „Unhappy Valentine’s Day!“ angekündigt. Ähnlich melodramatisch geriet dann auch das Video. Seht es Euch hier an:

Regie führte Emil Nava, der auch hinter Videos für Ellie Goulding und Pharrell steckt.

„River“ stammt aus Eminems aktuellem, neunten Album REVIVAL. Im Juli 2018 spielt der Rapper auf seiner Tour ein einziges Konzert in Hannover. Tickets gibt es hier.