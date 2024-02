„The Crow“-Remake: Erste Fotos von Bill Skarsgård

Auch FKA twigs, die ebenfalls im Remake mitspielt, präsentiert sich erstmalig im Look ihrer Rolle.

Dieses Jahr soll eine Neuauflage des 1994er Klassikers „The Crow – Die Krähe“ in die Kinos kommen. Nun wurden erste Fotos von Bill Skarsgård und FKA twigs in den Hauptrollen veröffentlicht.

Via „Vanity Fair“ gibt es Skarsgård im blassen Look, mit Undercut und mit jeder Menge Tattoos zu begutachten. FKA twigs ist ebenfalls auf ersten Szenenbildern zu sehen – jedoch ist hierbei noch wenig von der Größe ihrer Rolle im Film erkennbar.

„The Crow“ erschien erstmals 1989 als Comic von James O’Barr. In der Geschichte werden Eric Draven und seine Verlobte Shelly von einer Straßenbande ermordet, nachdem sie eine Autopanne hatten. Draven wird von einer Krähe wieder zum Leben erweckt und nimmt Rache an den Mördern. Der Comic wurde 1994 von Alex Proyas mit Brandon Lee in der Hauptrolle verfilmt, der tragischerweise am Set durch eine Requisitenpistole getötet wurde.

„Vanity Fair“ postete Bildmaterial aus dem Film auch via X:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Neuverfilmung von Regisseur Rupert Sanders („Ghost in the Shell“), in der Skarsgård („ES“) als Eric Draven/ The Crow und FKA twigs als Shelly zu sehen sind, soll in den USA am 7. Juni 2024 erscheinen. Ein Veröffentlichungsdatum für Deutschland steht momentan noch aus.

Skarsgård war zuletzt in „John Wick: Kapitel 4“ mit von der Partie und wird bald auch in Robert Eggers‘ kommenden Gothic-Horrorfilm „Nosferatu“ am Start sein.