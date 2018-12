Foto: Getty Images, Andreas Rentz. All rights reserved.

Gewannen einen Echo in der Kategorie „HipHop/Urban National“ und schafften unfreiwillig den ECHO ab: Kollegah und Farid Bang

MAASSEN: Hase, du gehst!

Viele Menschen wünschen sich in den Vorruhestand. Hans-Georg Maaßen hat’s geschafft, sogar mit dem Umweg über eine kurz angedachte Beförderung. Nur, weil er beim Videobeweis was im Auge hatte. Kann ja mal passieren.

MOTTEN-MEMES: Es kann nur heller werden

Memes sind das Licht am Ende des dunklen Tunnels, der das Internet ist. Präraffaelitische Beautys mit Millennial-Problemen? Wundervoll. Meryl Streep in Streetwear? Gold. Dann kamen Motten-Memes. Subtext: MOTTEN MÖGEN LAMPEN WUSSTET IHR? Bitte Licht aus.

ZEITUMSTELLUNG: Verwirrung abschaffen!

Winterzeit ist, wenn man die Uhr eine Stunde zurückstellt. Oder vor. Oder wie jetzt? Die gute Nachricht: Es ist bald egal. Die schlechte: eine Ausrede weniger für saisonale Müdigkeit.

DÜNNE PLASTIKTÜTCHEN IM SUPERMARKT: Wie sauber ist eigentlich so ein Kassenbereich?

Das fragt man sich, seit man auf die Flattertütchen verzichtet, die sonst in einem Albatroskükenmagen landen. Also kann man die Gurke … direkt aufs Band? Endlich wird der Einkauf wieder zum Abenteuer!

IPHONE X: Spätrömische Insolvenz

Ausstiegsdroge Einstiegspreis! Die iPhones der X-Generation sind endlich so teuer, dass wir uns vom Gedanken lösen, das neue Smartphone von Apple zu beziehen, weil’s so schön zum iDevice-Fuhrpark passt.

MUSIKPREIS ECHO: Wie es in den Wald hineinruft

Holocaust-Sprüche, Nominierung einer Rechtsrockband, 26 Jahre Kritik am Vergabesystem. Nun merkte man: alles ein „Menschen Leben Schämen Welt“. Glückwunsch!

SNAPCHAT: Was noch mal?

Wir Älteren hatten ja nie viel mit diesem Chapsnat zu tun. Aber nun ist es besiegelt: Insta-Stories haben Chatsnap überholt und wir können Napsatch endlich löschen. PS: Folgt mir auf Instagram!

WM-STIMMUNG: How Löw can you go?

Das Vorrunden-Aus war nicht so schlimm. Autokorso kostet eh nur Sprit und die WM-Würstchen waren schneller im Angebot!

COACHELLA: It’s the end of the festival-world as we know it

Was wir erwartet haben: das Wacken für Influencer. Und dann vereint Beyoncé Destiny’s Child und legt die Latte richtig hoch. Was soll

da 2019 noch kommen? Die Beatles?

DSGVO: Out of Office

Netzsicherheit ist bis ganz nach oben gedrungen. Dahin, wo Gesetze gemacht werden. Und dahin, wo Datenschutz-Grundverordnungsnewsletter verschickt werden. Zum Glück mahlen die Mühlen langsam und wir können uns etwa 20 Jahre von der Mail-Welle im Mai erholen.

MUSIKSENDER VIVA: Stirb langsam Top 100

Die Ursuppe, aus der Stefan Raab, Heike Makatsch, Charlotte Roche, Nils Bokelberg, Collien, Klaas und Gülcan emporgestiegen

sind – vorbei. Das Ende einer Ära, die doch schon längst zu Ende war. Aber gut, dass wir noch mal drüber gesprochen haben.

TIDE-POD-CHALLENGE: Gehirnwäsche!

Dereinst werden wir unseren Kindern erzählen, dass es 2018 eine Zeit gab, in der junge Menschen Waschmitteltabs gegessen haben. Als Mutprobe fürs Internet. Tiefpunkt der Evolutionsgeschichte.

