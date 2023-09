Schaut euch hier den Live-Moment zusammen mit Ethel Cain an.

Aufgrund ihrer gesundheitlichen Lage musste Florence Welch zwei Festivals am Wochenende des 26. bis 27. August absagen. Grund dafür war eine lebensrettende Notoperation, wie die Musikerin in einem Instagram-Post mitteilte. Um genauere Informationen über ihren Zustand zu teilen, fühlte sich Welch aber „noch nicht stark genug“. Nun zeigte sie sich erstmals wieder live auf der Bühne.

Auf dem MEO Kalorama Festival in Lissabon präsentierte sich Florence + The Machine als Special Guest der Indie-Sängerin Ethel Cain. Zusammen performten sie „Thoroughfare“, einen Song aus Cains 2022er Album PREACHER’S DAUGHTER. Und auch zu ihrem eigenen Festival-Auftritt, am Wochenende des 31. August bis 2. September, kam Ethel Cain zum Song „Morning Elvis“ auf die Bühne.

2022 sangen die beiden den Song, der auf Florence + The Machines aktueller Platte DANCE FEVER zu hören ist, bereits in der Denver Ball Arena und veröffentlichten das Stück daraufhin als Live-Version.

Seht hier eine Fan-Aufnahme des gesamten Auftritts: