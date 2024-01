David Bowie: Besondere Vinyl-LP für den Record Store Day angekündigt

Am 20. April steht WAITING IN THE SKY (BEFORE THE STARMAN CAME TO EARTH) in den lokalen Plattenläden.

Parlophone Records hat angekündigt, für den anstehenden Record Store Day im April eine spezielle Vinyl-EP von David Bowies THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS auf den Markt zu bringen. Die Platte mit dem Namen WAITING IN THE SKY (BEFORE THE STARMAN CAME TO EARTH) enthält die ursprüngliche Tracklist des 1972er Albums und wird ausschließlich in teilnehmenden Schallplatten-Stores verfügbar sein.

Neuer Bowie-Tonträger exklusiv beim RSD

Der Record Store Day (RSD) ist der internationale Tag unabhängiger Plattenläden, an dem diese jährlich besondere Events veranstalten und Tonträger zum Kauf anbieten, die einzig an diesem Tag vor Ort zu erwerben sind (bevor sie dann zu überteuerten Discogs-Preisen in die Hände der Reseller wandert, die damit den RSD-Gedanken untergraben). 2024 findet der RSD am Samstag, dem 20. April, statt und bringt unter anderem eine besondere David-Bowie-LP mit sich.

Auf WAITING IN THE SKY (BEFORE THE STARMAN CAME TO EARTH) finden sich vier Songs wieder, die es nicht auf das endgültige Album geschafft haben. Anstelle von „Starman“ schleicht sich das Chuck-Berry-Cover „Round and Round“ auf die erste Seite. Die Bowie-Version von Jacques Brels „Amsterdam“ schließt die Seite ab. Die zweite Seite enthält auch „Holy Holy“ und „Velvet Goldmine“, die ebenfalls auf dem 1972 veröffentlichten Original fehlen.

Vollständige Tracklist der WAITING-IN-THE-SKY-Platte:

Side 1

„Five Years“

„Soul Love“

„Moonage Daydream“

„Round And Round“

„Amsterdam“

Side 2

„Hang On To Yourself“

„Ziggy Stardust“

„Velvet Goldmine“

„Holy Holy“

„Star“

„Lady Stardust“

Alle weiteren Infos zum Album gibt’s auf der offiziellen Website von David Bowie – hier ist auch schon das Cover der EP zu sehen. Wer sich schon auf den diesjährigen Record Store Day und die neue Vinyl von David Bowie vorbereiten möchte, kann hier nochmal in THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS reinhören:

David Bowies THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS: