Fan-Bericht: Von Till Lindemann beim Sex einvernehmlich gewürgt

Ein Fan behauptet, nach einem Konzert mit Lindemann Sex gehabt zu haben – und die Bitte, ob er sie dabei würgen dürfe, bejaht zu haben.

Ein Fan hat zu Protokoll gegeben, wie sie Sex mit Till Lindemann nach einem Konzert gehabt haben will. Die anonym gebliebene Frau, von „t-online“ zum Schutze ihrer Identität Martha genannt, schildert einen angeblichen Vorfall mit dem Rammstein-Sänger bei dessen Solotournee von 2020.

Wie „Martha“ der Seite sagte, sei der Geschlechtsverkehr einvernehmlich erfolgt – bei der Aftershowparty, backstage auf einer Couch. Die damals 25-Jährige sei dabei von Lindemann gewürgt worden, was sie erlaubt hätte: „Ich finde dieses Machtgefälle sehr anziehend“. „Von dem Moment an, in dem ich den Raum betreten habe, bis zu dem Zeitpunkt, als wir miteinander geschlafen haben, sind vielleicht zehn Minuten vergangen“, so „Martha“, die sich „geehrt“ gefühlt habe.

Martha über Aftershowparty: Mehr Arzt-Wartezimmer als Rockstar-Party

Die Aftershowparty beschreibt sie als „sehr skurill“. „Da saßen so 50 bis 60 Männer und Frauen wie in einem Kreis“, erzählt sie — es habe sich mehr nach dem Wartezimmer einer Arztpraxis als nach einer Rockstar-Party angefühlt. Sie sei sich fehl am Platz vorgekommen, berichtet sie. Im Laufe der Party sei sie von einem Mann angesprochen worden. „Das war so ein riesiger Kasten, zwei Meter groß, zwei Meter breit. Was genau er dort gemacht hat, weiß ich nicht. Ein Mann für alles“, so die Frau.

Dieser habe sie gefragt, ob sie Lindemann kennenlernen wollte. Als „Martha“ dies bejaht habe, habe er sie zum ihm gebracht. Lindemann sei alleine in einem kargen Zimmer gesessen. „Ich dachte: Was ist denn mit dem los? Warum ist er so schlecht gelaunt? Man hat gesehen, dass er gar keinen Bock hatte, auf diese Party runterzugehen“, so „Martha“. Lindemann habe sie zu nichts gedrängt, erklärt sie — auch Drogen seien keine im Spiel gewesen. Der Sänger soll sich zu ihr runtergebeugt und sie geküsst haben, anschließend sei es zum Sex gekommen, den sie als „flotte“, „harte“ Nummer bezeichnet. Der Rammstein-Sänger habe explizit nachgefragt, ob er sie würgen dürfe. „Marthas“ Narrativ unterscheidet sich in einigen Punkten deutlich von den angeblichen Erfahrungsberichten jener Frauen, die Lindemann in den letzten Wochen schwere Vorwürfe machten — so spricht sie weder von Überraschungen noch von Manipulationsversuchen, außerdem betont sie die Einvernehmlichkeit.

Entwicklungen im Fall Lindemann

In den vergangenen zwei Wochen gab es zahlreiche Frauen, die Lindemann sexuellen Missbrauch vorgeworfen haben. Es war die Rede von einer Sex-Rekrutierungsmaschinerie für Lindemann. Rammstein dementierten die Vorwürfe, Lindemanns Anwaltsteam drohte mit rechtlichen Konsequenzen (was der Deutsche Journalisten-Verband heftig kritisierte). Mittlerweile wird von der Berliner Staatsanwaltschaft in zwei Fällen gegen Lindemann ermittelt, außerdem liegen mehrere Strafanzeigen gegen den Sänger vor.