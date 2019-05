Feat. Anderson .Paak: Flying Lotus stellt nächsten neuen Song vor

Flying Lotus hat einen weiteren Song aus seinem kommenden Album veröffentlicht. Der Track „More“ mit Feature-Gast Anderson .Paak feierte in Zane Lowes Beats1-Sendung bei Apple Music Premiere.

Hört „More“ von Flying Lotus feat. Anderson .Paak hier im Stream:

Anderson .Paak hat gerade selbst ein neues Album herausgebracht. Zuvor veröffentlichte Produzent Flying Lotus die neuen Tracks „Spontaneous“ und „Takashi“.

Sein sechstes Studioalbum wird am 24. Mai bei Warp Records erscheinen und versammelt eine Reihe hochkarätiger Features, unter anderem Denzel Curry, Anderson .Paak und Solange. 2014 hatte Flying Lotus sein bislang letztes Album YOU’RE DEAD! veröffentlicht – laut ME-Rezension ein „Plädoyer für eine Selbsterneuerung der Musik“.

Seht hier die vollständige Tracklist von Flying Lotus‘ neuem Album „FLAMAGRA“:

1. Heroes

2. Post Requisite

3. Heroes In A Half Shell

4. More (feat. Anderson .Paak)

5. Capillaries

6. Burning Down The House (feat. George Clinton)

7. Spontaneous (feat. Little Dragon)

8. Takashi

9. Pilgrim Side Eye

10. All Spies

11. Yellow Belly (feat. Tierra Whack)

12. Black Balloons Reprise (feat. Denzel Curry)

13. Fire Is Coming (feat. David Lynch)

14. Inside Your Home

15. Actually Virtual (feat. Shabazz Palaces)

16. Andromeda

17. Remind U

18. Say Something

19. Debbie Is Depressed

20. Find Your Own Way Home

21. The Climb (feat. Thundercat)

22. Pygmy

23. 9 Carrots (feat. Toro y Moi)

24. FF4

25. Land Of Honey (feat. Solange)

26. Thank U Malcolm

27. Hot Oc