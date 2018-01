„First Team: Juventus FC“ startet im Februar Netflix

Der italienische Fußballverein Juventus Turin versucht sich ja schon seit einiger Zeit an einer groß angelegten Medien-Offensive. Verärgert waren Fans, als der Verein zugunsten weltweiter Vermarktung ein komplett neues Logo vorstellte und das traditionelle Wappen abschaffte. Nun folgt eine aufwendige Dokumentation über den Verein auf Netflix.

„First Team: Juventus FC“ heißt die Doku-Reihe, deren erster Teil am 16. Februar auf Netflix starten wird. Im Sommer soll dann der zweite von drei Ausstrahlungsterminen folgen. Laut Ankündigung des Streaming-Services erwartet den Zuschauer folgendes: „First Team: Juventus FC wird dem Publikum ein tiefgründiges Verständnis über die Spieler, die Trainer und das Management des Vereins vermitteln.“

Es bleibt zu hoffen, dass die Doku sich auch kritisch mit dem Verein auseinandersetzt. Immerhin wurde die Mannschaft nach einem Bestechungsskandal in den 2000ern mit einem Zwangsabstieg in die zweite Liga bestraft. Zur Sprache kommen in der Doku Juve-Spieler wie Buffon und Higuain.