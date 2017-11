Foo Fighters: Dave Grohl verkleidet sich als David Letterman und performt mit Kristen Bell einen „Frozen“-Song

Dave Grohl war am Dienstag Gastgeber der Late Night Show von Jimmy Kimmel. Der Sänger der Foo Fighters hatte dafür das passende Kostüm parat, schließlich war Halloween: Mit einem langen, grauen Bart, einer Brille und einer altmodischen Jacke saß Grohl hinter dem Talkshow-Schreibtisch und sah damit nicht Kimmel, sondern dem US-Talk-König David Letterman zum Verwechseln ähnlich. Neben Gästen wie dem blutüberströmten Alice Cooper und Vanna White als Nachtkönigin, saß Kristen Bell neben David Grohl Letterman auf dem Sofa. Die wiederum hatte sich als Tom Sellecks „Magnum“ verkleidet.

Im Gespräch erwähnte Grohl, dass seine Töchter vom Film „Frozen“ besessen seien. „Wenn ich einen Song mit dir jammen würde, wäre ich der coolste Dad“, sagte Grohl zu Bell, die in „Frozen“ Prinzessin Anna ihre Stimme leiht. Kurzerhand schnappte Bell sich das Mikrofon und began den „Frozen“-Song „Do You Want To Built A Snowman” zu singen. Dave Grohl setzte sich in der Folge an das Schlagzeug und verlieh dem Song damit eine deutlich andere Richtung, bis er schließlich in „Enter Sandman” von Metallica endete. Kristen Bell begann auch zu growlen. Muss man mal selbst gesehen haben: