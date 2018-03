Frances McDormand wurde ihr Oscar gestohlen

Frances McDormand gewann am vergangenen Wochenende einen Oscar für ihre Hauptrolle in „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“. Kurz darauf aber war die Trophäe schon verschwunden: Auf einer After-Party, dem Governors Ball, ließ die Schauspielerin ihren Goldjungen Medienberichten zufolge unbeaufsichtigt auf einem Tisch stehen. Ein Gast nutzte die Gelegenheit und schnappte sich den Preis.

Der Dieb, bei dem es sich der Polizei in Los Angeles zufolge um den 47-jährigen Terry Bryant handelt, postete ein Live-Video auf Facebook, in dem er sich als Gewinner brüstete, wurde aber schon kurz darauf festgenommen. McDormand hatte die Sicherheitsleute von dem Verschwinden informiert, der Dieb konnte beim Verlassen der Party aufgehalten werden.

Die Kaution für die Freilassung von Bryant, der wegen schweren Diebstahls festgenommen wurde, liegt bei 20.000 Dollar. Dass es sich bei dem Diebstahl offensichtlich um einen Streich handelte – Bryant scherzte in seinem Facebook-Video mit den Worten „ich kann nicht glauben, dass ich das gewonnen habe“ – wird Bryant wohl kaum helfen. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine monatelange Haftstrafe.

McDormand, die sich laut eines Sprechers nicht die Laune vermiesen ließ und alsbald wieder mit ihrem Oscar vereint einen In-N-Out-Burger genoss, gewann in diesem Jahr bereits den zweiten Academy Award ihrer Karriere. 1997 erhielt sie die Auszeichnung schon einmal für ihre Hauptrolle in „Fargo“.

Here’s what it looked like inside #Oscars when Frances McDormand asked all female nominees to stand. @AllisonBJanney @MargotRobbie embraced, Meryl Streep cheered and some in upper decks got on their feet. #inclusionrider. It was major moment. pic.twitter.com/ECgTniugeb

— Chris Gardner (@chrissgardner) March 5, 2018