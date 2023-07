Gerücht: Madonna wurde angeblich mit Injektion wiederbelebt

Angeblich war der Zustand der Sängerin so kritisch, dass ihr nur noch der Opiate-Antagonist Naloxon helfen konnte.

Nachdem Madonna vor einigen Wochen bewusstlos in die Intensivstation eingeliefert wurde, kommen nun neue Spekulationen über den Zustand der Queen of Pop auf. Der Sängerin soll angeblich Naloxon verabreicht worden sein, das u.a. Heroinsüchtige bei Überdosierung verabreicht bekommen, aber auch bei septischen Schocks zum Einsatz kommt. Das Mittel stabilisiert den Blutdruck, falls dieser auf ein gefährlich niedriges Niveau sinkt.

Madonna befand sich mutmaßlich in lebensbedrohlichen Zustand

Laut dem US-amerikanischen Boulevardmagazin „RadarOnline“ erhielt Madonna eine Injektion der Arznei, als sie ohne Bewusstsein am 24. Juni 2023 aufgefunden wurde. Einer ihrer Assistentin:innen habe sie in ihrem Zimmer entdeckt. Nachdem die Sängerin auf keine anderen Maßnahmen reagiert habe, sei ihr Naloxon gespritzt worden, was einer Wiederbelebung gleichgekommen wäre. Naloxon gehört zur Gruppe der sogenannten Opiate-Antagonisten und wird etwa bei Atemstillstand eingesetzt. Madonna wurde anschließend in die Notaufnahme eingeliefert, wo sie sich später erholte.

Von offizieller Seite hieß es, dass Madonna während der Vorbereitungen auf ihre „Celebration“-Tour eine bakterielle Infektion verschleppt habe. Daher hätte Madonna Louise Ciccone, so der vollständige Name der Künstlerin, einen septischen Schock erlitten. Drogen, wie die Anwendung von Naloxon ebenfalls vermuten lassen könnte, sollen nicht im Spiel gewesen sein. Jedoch sei ihr Zustand so kritisch gewesen sein, dass sich ihre Familie bereits auf das Schlimmste gefasst gemacht hätte.

Madonnas Management kommentierte den Einsatz der lebensrettenden Injektion nicht. Guy Oseary, Madonnas persönlicher Manager, gab aber auf Twitter bekannt, dass die geplante Welt-Tournee eventuell verschoben werden muss. Die gute Nachricht: Die Sängerin hat das Krankenhaus bereits wieder verlassen und fühle sich besser.

Auf ihrer „Celebration“-Tour wollte Madonna vier Konzerte in Deutschland spielen: Am 15. sowie 16.11. in Köln (Lanxess Arena) sowie am 28. und 29.11. in Berlin (Mercedes-Benz Arena). Wann die neuen Termine stattfinden, ist bisher nicht bekannt.