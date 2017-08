Das Lollapalooza Berlin findet dieses Jahr bereits zum dritten Mal statt, und doch ist wieder alles neu: Fand das Festival 2015 noch auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof und 2016, mit Radiohead, im Treptower Park statt, wurde es dieses Jahr vor die Tore der Stadt verlagert. Das Lollapalooza Berlin 2017 geht am 9. und 10. September auf der Rennbahn Hoppegarten über die Bühnen und damit streng genommen nicht mal in Berlin, sondern in Brandenburg. Stimmung und Line-up soll das keinen Abbruch tun.

Beim Lollapalooza Festival tritt als Headliner die wohl gefragteste und, was schon ihren Tourplan betrifft, fleißigste Stadionrockband des Jahres auf: Die Foo Fighters kommen, und sie werden ihr neues Studioalbum CONCRETE AND GOLD im Gepäck haben. Wem das bereits zu laut ist, lässt sich vom anderen Headliner Mumford & Sons mit Folkrock und Banjos unterhalten. Zu den weiteren Highlights 2017 dürften unter anderem Auftritte von The xx, den Beatsteaks, Marteria und Wanda zählen.

Hier findet Ihr das komplette Programm des Lollapalooza Berlin 2017 in der Übersicht, hier geht es zum Lageplan in Hoppegarten. Ein paar Tickets gibt es ab 139 Euro noch zu kaufen, Ihr könnt sie aber auch umsonst haben.

Gewinnspiel: Wir verlosen 5 x 2 Tickets für das Lollapalooza Berlin 2017

Wir verlosen 5 x 2 der heiß begehrten Tickets für das fast ausverkaufte Lollapalooza Berlin 2017. Was Ihr für den Gewinn tun müsst? Beantwortet uns einfach im Lösungsfeld die folgende Frage: Wie heißt das neue Album der Beatsteaks, das am 1. September erscheint? Eine Übersicht neuer Alben 2017 findet Ihr als kleine Hilfe hier.

Teilnahmeschluss ist der 1. September 2017, die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.