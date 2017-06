Glastonbury 2017 auf YouTube: BBC zeigt Show-Ausschnitte von Foo Fighters, Radiohead, Ed Sheeran und Co. im Stream

Fast besser als live dabei gewesen: Drei Tage nach dem Glastonbury Festival 2017 hat die BBC etliche ihrer Mitschnitte auf YouTube hochgeladen. So kommt man, ob vor Ort gewesen oder nicht, in den Genuss messerscharfer und wohlklingender Videos davon, wie zum Beispiel die Foo Fighters ihren Klassiker „Everlong“, Ed Sheeran „The A Team“, Radiohead ihren lange verschmähten Hit „Creep“ und Liam Gallagher den von seinem Bruder Noel geschriebenen und jüngst zur Manchester-Hymne avancierten Oasis-Klassiker „Don’t Look Back In Anger“ spielen.

Seht ein paar der etlichen Glastonbury-Highlights hier:

Foo Fighters – „Everlong“ (live beim Glastonbury 2017)

Liam Gallagher – „Don’t Look Back In Anger“ (live und a-capella beim Glastonbury 2017)

Radiohead – „Creep“ (live beim Glastonbury 2017)

The xx – „Angels“ (live beim Glastonbury 2017)

Ed Sheeran – „The A Team“ (live beim Glastonbury 2017)

Royal Blood – „Out Of The Black“ (live beim Glastonbury 2017)

Etliche weitere Videos vom Glastonbury Festival 2017 könnt Ihr auf dem YouTube-Channel von BBC Music sehen oder auf der Homepage des Senders.

Das Glastonbury Festival 2017 fand vom 21. – 25. Juni statt. 2018 wird aus nachvollziehbaren Gründen kein Glastonbury Festival stattfinden.