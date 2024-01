Taylor Swift findet Golden-Globes-Gag auf ihre Kosten nicht witzig

Ihre Reaktion auf den Witz des Moderators Jo Koy: eiserne Miene.

Bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globes am 7. Januar kamen einige Scherze des Comedians und Moderators Jo Koy nicht so gut an. Darunter auch: ein Seitenhieb auf Taylor Swift. Sie selbst fand die Anspielung auf ihre Besuche von NFL-Spielen wohl gar nicht so lustig und reagierte mit eiserner Miene.

Während der Stand-Up-Comedian seinen Witz machte, musste er selbst lachen. „Der große Unterschied zwischen den Golden Globes und der NFL“, begann er und fuhr fort: „Bei den Golden Globes haben wir weniger Kameraeinstellungen von Taylor Swift … Hier gibt es einfach mehr zu sehen.“

Die 34-Jährige besuchte in den vergangenen Monaten häufig Football-Spiele der Kansas City Chiefs, um ihren Freund, den Spieler Travis Kelce, vor Ort zu unterstützen. Dabei wurde sie häufiger gefilmt und ihre Reaktionen während der Spielen wurden so zu Headlines.

Doch der Popstar war nach Koys Worten weit von einem Lachen entfernt. Als die Kamera im Moment nach dem Gag auf sie schwenkte, sah man Swift zunächst lediglich mit zusammengepressten Lippen auf ihrem Platz sitzen, dann trank sie einen Schluck aus ihrem Glas.

Seht hier Swifts Reaktion auf Koys Gag:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ihre Reaktion auf den Witz führte im Anschluss zu zahlreichen Kommentaren von Fans auf den sozialen Medien. Der britische Reporter Piers Morgan kommentierte auf X zum Beispiel: „Wenn Taylor Swifts Blicke tatsächlich töten könnten, wäre Jo Koy jetzt tot.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine andere X-Nutzerin schrieb: „Bei der Verleihung des Golden Globe gab es tatsächlich mehr Kameraaufnahmen von Taylor Swift als bei der NFL“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Swift war mit ihrem Konzertfilm „The Eras Tour“ bei den Golden Globes in der neuen Kategorie „Cinematic and Box Office Achievement“ (zu Deutsch: Bester Kino-Erfolg und Kassenschlager) nominiert. Den Preis durfte letzten Endes aber Greta Gerwig für ihre Regie-Arbeit „Barbie“ mit nach Hause nehmen.