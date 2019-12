Google-Jahresrückblick: Diese Begriffe wurden 2019 am häufigsten gesucht

Kurz bevor sich 2019 dem Ende neigt, veröffentlicht Google traditionell die Suchbegriffe und Fragen des Jahres. Ob Schlagzeilen, Persönlichkeiten oder Menschen, von denen wir uns 2019 verabschieden mussten – auch in diesem Jahr spiegeln die Ergebnisse die Themen wieder, die Menschen in Deutschland und weltweit besonders beschäftigt haben.

Der Jahresrückblick 2019 zeigt: Es war wieder viel los. Sportlich ging es bei der Handball-WM und Frauen-Fußballweltmeisterschaft hoch her, es herrschte weltweite Erschütterung über die Zerstörung von Notre Dame, und Millionen Menschen haben ein neues Europaparlament gewählt.

Nachdem zwei Jahre in Folge Fußball den ersten Platz der Suchbegriffe des Jahres in Deutschland belegt hat, ist es dieses Jahr das Schicksal um Rebecca Reusch. Ihr Verschwinden beschäftigte ganz Deutschland über das Jahr hinweg. Auf Platz 2 folgt mit Notre Dame die weltberühmte Pariser Kirche, die im April durch ein Feuer zum Großteil zerstört wurde. Den dritten Platz kann die Handball-WM für sich beanspruchen.

2019 hat einige politische Themen hervorgebracht – von Landtagswahlen bis hin zu Fridays For Future . Angeführt wird die Liste von der Europawahl, die im Mai dieses Jahres Millionen von Menschen zur Wahlurne gebeten hat. Nur kurze Zeit vorher beherrschte Artikel 13 die Schlagzeilen und das Suchinteresse daran war so groß, dass er auf Platz 2 der politischen Schlagzeilen 2019 landet.

Kaum eine Person hat das Jahr so sehr geprägt wie Greta Thunberg. Die 16-jährige Schwedin hat mit Fridays For Future Menschen weltweit dazu bewegt, für den Klimaschutz einzutreten. Mit dem Suchinteresse an ihrer Person ist sie auf Platz 1 der Liste der Persönlichkeiten mit dem stärksten Anstieg 2019 gelandet. Auf den Fersen ist ihr Evelyn Burdecki, Gewinnerin des Dschungelcamps 2019. Etliche weitere IBES-Kandidaten folgen. Mit zahlreichen Songs begeisterte zudem die deutsche Sängerin Alice Merton ihre Fans dieses Jahr und sichert sich Platz 3,.

In diesem Jahr liegt in den weltweiten Google-Such-Trends des Jahres „India vs South Africa“ (Cricket, irgendwer?) an der Spitze. Der im Juli verstorbene US-amerikanische Schauspieler und Kinderdarsteller Cameron Boyce belegt Platz 2, gefolgt von der Copa America, dem südamerikanischen Pendant zur Fußball-Europameisterschaft.