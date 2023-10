Green Day: Teasern sie mit diesem Instagram-Post neue Musik an?

„It’s October 1st, WAKE UP“, heißt es in ihrem aktuellen Beitrag. Aber was steckt dahinter?

Am 1. Oktober tauchte auf der Instagram-Seite von Green Day ein geheimnisvoller Beitrag auf. „Es ist der 1. Oktober, WAKE UP! Jetzt auf www.theamericandreamiskillingme.com die Schlummertaste drücken“, heißt es in dem Post. Der mysteriöse Beitrag gibt Anlass zu der Vermutung, dass sich hinter der Andeutung auf ihren Song „Wake Me Up When September Ends“ mehr verbirgt.

Neben der Beschreibung ist in dem Beitrag ein Video zu sehen, in dem ein Wecker um genau 10.24 Uhr klingelt. Der Sänger von Green Day, Billy Joe Armstrong, wacht dabei auf und blickt auf einen Kalender. Auf diesem ist der 24. Oktober rot eingekreist. Fans hoffen, dass sich hinter dieser kryptischen Nachricht eine Ankündigung der Gruppe, eventuell sogar neue Musik, verbirgt.

Besucht man die in der Caption genannte Website, findet man dort einen „Snooze“-Button, der einen zu einem „Wake Up Call“ anmeldet. Was genau sich dahinter versteckt, ist bisher nicht bekannt.

Green Days DOOKIE-Jubiläum

Im August 2023 begingen Green Day das 30. Jubiläum ihrer Platte DOOKIE und brachten dazu eine Deluxe-Edition am 29. September heraus. Diese ist überall digital sowie als limitiertes Sechs-LP-Vinyl-Box-Set und Vier-CD-Box-Set erhältlich. Außerdem wird eine spezielle Version der Sechs-LP-Vinyl-Box nur im Webstore der Band verkauft, wobei jede Platte auf einem anderen, braunen Vinyl gepresst ist.