Haftbefehl, Bausa und Schmyt verbreiten Endzeitstimmung – „Leuchtreklame“ (Musikvideo)

Dieses Dreiergespann weiß zu überraschen: Kurz vor der dem Release von DAS SCHWARZE ALBUM veröffentlicht Haftfehl den Song „Leuchtreklame“ zusammen mit Bausa und Schmyt – samt dystopischem Endzeit-Video. Dabei schlägt der Rapper sozialkritische Töne an.

Haftbefehl mit Kapitalismus-Kritik

So nachdenklich hat man den Rapper auf Offenbach am Main vermutlich selten gehört. In „Leuchtreklame“ geht es um nicht weniger als das Ende der Welt, heraufbeschworen durch eine Konsumgesellschaft, die in einer Blase lebt und den Blick vor den globalen Katastrophen verschließen möchte. Haftbefehl sieht sich dabei sogar selbst als Teil des Problems. So rappt er beispielsweise in seiner Strophe: „Denk‘ wie ein Bankеr, scheiß auf den Centbetrag. Während Kinder verhungern, sind wir Pelz am Tragen, Geld am Sparen, Benz am Fahren. Wie gesagt, wir kommen dem Ende nah.“

Über Hafti, Bausa und Schmyt reißt der Himmel auf

Um den Verlust von Moral und Werten geht es auch in der Strophe von Bausa, den ein Leben im Luxus nicht mehr glücklich zu machen scheint: „Wir verkaufen unsre Seele an den Teufel mit ’nem Lächeln, so als wäre das normal. Unsere Werte und Prinzipien kann der Erstbeste kriegen, der entsprechend dafür zahlt.“ Abgerundet wird der Song durch den Sänger und Rapper Schmyt, der davon singt, wie er sich und seine Gedanken mithilfe von Leuchtreklamen abzulenken versucht. Am Ende des Videos treffen sich alle drei Interpreten, um sich zusammen den Weltuntergang anzusehen.

Neue Doku angekündigt

Nachdem bereits ein kurzer Beitrag des Hessischen Rundfunks ein paar tiefere Blicke in die Lebenswelt von Aykut Anhan (Haftbefehls bürgerlicher Name) lieferte, scheint schon das nächste filmische Portrait über den Rapper in den Startlöchern zu stehen. Amazon Music kündigte kürzlich an, am 18. April eine längere Doku über Haftbefehl zu veröffentlichen. Diese trägt denselben Titel wie ein aktueller Hafti-Song: „Du weißt, dass es Haft ist.“

DAS SCHWARZE ALBUM von Haftbefehl erscheint am 30. April.