Heroes Festival gibt vollständiges Line-up bekannt

Das Deutschrap-Festival Heroes hat nun sein vollständiges Line-up bekanntgegeben. Egal ob alter Hase, Up-Coming oder Newcomer-Act – bei diesem Festival ist gewiss für jede*n etwas dabei. Obendrein hat sich das Festival noch eine weitere Besonderheit ausgedacht. Denn theoretisch dürfen Deutschrap-Fans in diesem Jahr gleich dreimal in den Genuss ihrer Lieblingskünstler*innen kommen.

Das Festival wird in diesem Sommer an drei Wochenenden in drei Städten Halt machen. Dazu zählen die Standorte Kassel, Geiselwind und Freiburg. Das erste aller Festivals wird in Kassel vom 10. bis zum 11. Juni stattfinden und hält unter anderem Acts wie Katja Krasavice, Josi, BHZ, SSIO, K.I.Z. und Trettmann für die Besucher*innen bereit.

Für das zweite Festival ist ein Veranstaltungsort in Geiselwind geplant. Spielen werden dort vom 17. bis zum 18. Juni Rapper*innen wie Capital Bra, Luciano, Nura, Juju und Ahzumjot.

Als Nachzügler hat das dritte Event der Festival-Reihe unter anderem folgende Acts gebucht: Yung Hurn, Kool Savas, Lugatti & 9ine, Ebow sowie Eli Preiss.

Ab sofort könnt Ihr Euch auf der Website Weekend- und Daytickets sichern.