„Playboy“-Gründer Hugh Hefner ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das gab das US-Männermagazin in der Nacht zum Donnerstag via Twitter bekannt. Der als Frauenschwarm geltende Hefner war für sein ausschweifendes und freizügiges Leben bekannt, mit der Marke Playboy erschuf er ein Medienimperium und eine Lifestyle-Marke.

Hefner kam am 9. April 1926 in Chicago zur Welt. Nach seiner Armeezeit und einem Psychologiestudium arbeitete er zunächst als Werbetexter für das Magazin „Esquire“. 1953 gründete er das Männermagazin „Playboy“. Auf der ersten Titelseite erschien die damals gerade zum Sexsymbol aufsteigende Marilyn Monroe. Hefner hielt sich selbst zugute, damit auch eine sexuelle Revolution losgetreten zu haben.

In den 60er-Jahren setzte sich Hefner für die Gleichbehandlung von Schwarzen und Weißen ein. Er ließ afroamerikanische Jazz-Größen wie Ella Fitzgerald, Sammy Davis Jr., Dizzy Gillespie und Dick Gregory in seinen TV-Shows und in den „Playboy“-Clubs auftreten. Schwarze Paare mischten sich – wenn auch in begrenzter Zahl – unter die weißen „Bunnys“ in einer Zeit, als so ein Nebeneinander eher selten war. Mit Model Jennifer Jackson wurde in einer Ausgabe von 1965 erstmals eine Afroamerikanerin zum „Playmate“.

Hefner schuf ein Imperium, dessen Wert heute auf 500 Millionen Dollar geschätzt wird. Die Marke mit den stilisierten Hasen gilt als eine der bekanntesten Amerikas. Sie wurde nach und nach um Clubs, Anwesen, Filme und Fernsehsendungen erweitert.

Hefner hatte sich dazu bekannt, dass er „dank des Impotenzmedikaments Viagra“ seine Libido bis weit in die 80 ausleben konnte. „Ich werde nie erwachsen“, erklärte er in einem CNN-Interview, als er 82 Jahre alt war. „Es geht mir nur darum, jung zu bleiben. Vor langer Zeit beschloss ich, dass das Alter keine Rolle spielt, und solange die Damen … genauso fühlen, ist das in Ordnung für mich.“