„Ich formte seinen Körper aus feuchtem Sand…“: Idris Elba liest romantische Fan-Fiction

Am 7. Dezember startet „Zwischen zwei Leben“ in den deutschen Kinos. In den USA läuft der Film mit Idris Elba und Kate Winslet bereits etwas früher an, Hauptdarsteller Elba gibt bereits fleißig Interviews. Bei einem davon hat er sich zu einer besonderen Promo-Maßnahme hinreißen lassen und Auszüge aus sogenannter Fan-Fiction vorgelesen. Fan-Fiction sind Geschichten, die sich oft Anhänger von Stars ausdenken und auf diversen Blogs veröffentlichen.

Im Falle der von Elba vorgetragenen Geschichten handelt es sich um kleine Romanzen. Idris Elba küsst einen weiblichen Fan in der Bar, fährt mit einer Frau in den Urlaub oder klärt einen Mord auf, bevor eine Liebesnacht beginnt. Das dazugehörige Video ist zugleich witzig und verstörend: