Im neuen Video von MGMT spielt „Girls“-Star Alex Karpovsky mit

MGMT haben eine neue Single veröffentlicht. „When You Die“ ist nach dem Titeltrack der zweite neue Song aus ihrem kommenden Album LITTLE DARK AGE, das im Februar 2018 erscheinen soll.

„I’m not that nice. I’m mean and I’m evil / Don’t call me nice, I’m gonna eat your heart out”, heißt es darin unter anderem. Mindestens genauso unterhaltsam ist das Video zum Song: Die Hauptrolle darin übernimmt Alex Karpovsky, der in der HBO-Serie „Girls“ Ray Ploshansky spielt. Hier sieht man ihm dabei zu, wie er frühstückt, zaubert und stirbt. Regie führte Hallie Cooper-Novack.

Ihr viertes Album LITTLE DARK AGE wurde von MGMT, Patrick Wimberly (Chairlift, Kelela, Blood Orange) und Dave Fridmann (Flaming Lips, Spoon, Tame Impala) produziert. Sein Vorgänger MGMT erschien 2013.