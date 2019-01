Interpol veröffentlichen neuen Song „Fine Mess” und neue Tourdaten

„Lately something has come over all of me

My welts all undressed, no longer seem to weep

That no longer meets their needs

I like the stage so please

Holla at The Weeknd for me”

Nur ein paar Monate sind vergangen, seit Interpol mit MARAUDER, ihrem ersten Album seit vier Jahren, wieder eine solide Indierock-Platte nachgelegt haben. Jetzt, pünktlich zum Start ihrer „Welttour” durch Teile von Amerika und Europa, veröffentlicht die Band den neuen Song „Fine Mess”.

Nebst einigen Festivals – darunter auch das Hurricane-Festival und das Southside-Festival 2019 – werden Interpol im Juni zwei weitere Konzerte in Deutschland spielen: Im Palladium in Köln und im Schlachthof in Wiesbaden kann man die Band diesen Sommer unter anderem live sehen.

Kooperation

Während für einige Tour-Termine in Amerika Vor-Acts wie Sunflower Bean, Car Seat Headrest, Snail Mail und Foals bestätigt wurden, gibt es noch keine Vorband-Ankündigung für die Konzerte in Deutschland. Tickets für die Shows gibt es beispielsweise über Eventim.

Im August 2018 erschien das aktuelle Interpol-Album MARAUDER, die mittlerweile sechste Platte der Band. ME gab dem Album dreieinhalb Sterne und kommentierte: „Interpol-Alben sind so etwas wie die VW Golfs des Gitarrenrock. Alle paar Jahre kommt ein neues raus, es ist ein wenig anders als der Vorgänger, etwas moderner und riecht anfangs noch frisch. Aber im Großen und Ganzen verlässt man sich auf ein altbewährtes Rezept. Und warum auch nicht? Genau wie jeder neue Golf ein gescheites Fahrzeug ist, lässt auch MARAUDER keine Zweifel daran aufkommen, dass Interpol ihr Handwerk nach wie vor beherrschen.”

Die Tourdaten von Interpol 2019:

Amerika

31.01. – Vancouver, BC @ Queen Elizabeth Theatre

1.02. – Portland, OR @ Keller Auditorium

2.02. – Seattle, WA @ The Moore Theatre

5.02. – St. Paul, MN @ Palace Theatre

7.02. – Chicago, IL @ Chicago Theatre

8.02. – Milwaukee, WI @ Pabst Theater

9.02. – St. Louis, MO @ The Pageant

11.02. – Nashville, TN @ Marathon Music Works

12.02. – Athens, GA @ 40 Watt Club

14.02. – Raleigh, NC @ The Ritz

15.02. – Washington, DC @ The Anthem

17.02. – New York, NY @ Madison Square Garden

28.03. – Buenos Aires, AR @ Teatro Vorterix

29.03. – Buenos Aires, AR @ Lollapalooza Argentina

30.03. – Santiago, CL @ Lollapalooza Chile

2.04. – Asuncion, PY @ Asuncionico

5.04. – Bogota, CO @ Estereo Picnic

7.04. – Sao Paulo, BR @ Lollapalooza Brasil

9.04. – Lima, PE @ Domos Art

1.05. – Morrison, CO @ Red Rocks

2.05. – Kansas City, MO @ Arvest Bank Theatre

4.05. – Atlanta, GA @ Shaky Knees Festival

5.05. – Charleston, SC @ North Charleston PAC

7.05. – Jacksonville, FL @ Florida Theatre

8.05. – St. Petersburg, FL @ Mahaffey Theater

10.05. – Miami, FL @ Fillmore

11.05. – Orlando, FL @ Hard Rock Live

Europa