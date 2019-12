Das wird Dich auch interessieren





Seit dem 12. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2020. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet.

Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch. Hier die Top 20 von ME-Autor Arno Frank.

Jahresrückblick 2019: Die 20 Lieblingsalben von Arno Frank

1. Lee Scratch Perry – RAINFORD

Lee Scratch Perry – RAINFORD bei Amazon kaufen

Billie Eilish – WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? bei Amazon kaufen

3. The Flaming Lips – KING’S MOUTH

The Flaming Lips – KING’S MOUTH bei Amazon kaufen

4. André Heller – SPÄTES LEUCHTEN

André Heller – SPÄTES LEUCHTEN bei Amazon kaufen

5. H-Burns – MIDLIFE

H-Burn – MIDLIFE bei Amazon kaufen

Leonard Cohen – THANKS FOR THE DANCE bei Amazon kaufen

Nick Cave & The Bad Seeds – GHOSTEEN bei Amazon kaufen

Aldous Harding – DESIGNER bei Amazon kaufen

9. Bonnie „Prince“ Billy, Bryce Dessner & Eighth Blackbird – WHEN WE ARE INHUMAN

Bonnie „Prince“ Billy, Bryce Dessner & Eighth Blackbird – WHEN WE ARE INHUMAN bei Amazon kaufen

Lambchop – THIS bei Amazon kaufen

Lana Del Rey – NORMAN FUCKING ROCKWELL! bei Amazon kaufen

Swans – LEAVING MEANING bei Amazon kaufen

Deichkind – WER SAGT DENN DAS? bei Amazon kaufen

Bill Callahan – SHEPHERD IN A SHEEPSKIN VEST bei Amazon kaufen

15. Tool – FEAR INOCULUM

Tool – FEAR INOCULUM bei Amazon kaufen

16. E.L.O. – FROM OUT OF NOWHERE

E.L.O. – FROM OUT OF NOWHERE bei Amazon kaufen

17. Fennesz – AGORA

Fennesz – AGORA bei Amazon kaufen

18. Brittany Howard – JAIME

Brittany Howard – JAIME bei Amazon kaufen

Dagobert – WELT OHEN ZEIT bei Amazon kaufen

20. Baroness – GOLD & GREY

Baroness – GOLD & GREY bei Amazon kaufen

Was die Kollegen 2019 am liebsten gehört haben?

Welche neuen Alben 2019 außerdem erschienen sind und 2020 erscheinen werden, könnt Ihr hier nachlesen.

Was außerdem in diesem Jahr geschah, könnt Ihr in unseren „Jahresrückblick 2019“-Specials, Listen und News nachlesen. Online und im Heft.