Jahresrückblick 2019: Die 20 Lieblingsalben von Oliver Götz

Seit dem 12. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2020. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet.

Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch.

Jahresrückblick 2019: Die 20 Lieblingsalben von ME-Redakteur Oliver Götz

4. Sault – 5

6. Solange – WHEN I GET HOME

10. Mannequin Pussy – PATIENCE

19. Club Night – WHAT LIFE

