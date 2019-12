Das wird Dich auch interessieren





Seit dem 12. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2020. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet.

Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch. Hier die Top 20 von ME-Autor André Boße.

Jahresrückblick 2019: Die 20 Lieblingsalben von André Boße

Big Thief – U.F.O.F bei Amazon kaufen

Weyes Blood – TITANIC RISING bei Amazon kaufen

Lower Dens – THE COMPETITION bei Amazon kaufen

Aldous Harding – DESIGNER bei Amazon kaufen

Mattiel – SATIS FACTORY bei Amazon kaufen

Nick Cave & The Bad Seeds – GHOSTEEN bei Amazon kaufen

Bon Iver – i,i bei Amazon kaufen

Sandro Perri – SOFT LANDING bei Amazon kaufen

Angel Olsen – ALL MIRRORS bei Amazon kaufen

10. Claude Fontaine – CLAUDE FONTAINE

Claude Fontaine – CLAUDE FONTAINE bei Amazon kaufen

11. Fergus McCreadie – TRIO TURAS

Fergus McCreadie – TRIO TURAS bei Amazon kaufen

Fontaines D.C. – DOGREL bei Amazon kaufen

Nérjia – BLUME bei Amazon kaufen

Purple Montains – PURPLE MONTAINS bei Amazon kaufen

Sparkling – I WANT TO SEE EVERYTHING bei Amazon kaufen

16. Nits – KNOT

Nits – KNOT bei Amazon kaufen

Die Realität – BUBBLEGUM NOIR bei Amazon kaufen

Bill Callahan – SHEPHERD IN A SHEEPSKIN VEST bei Amazon kaufen

The Düsseldorf Düsterboys – NENN MICH MUSIK bei Amazon kaufen

Die Heiterkeit – WAS PASSIERT IST bei Amazon kaufen

Welche Platten André Boße 2018 abgefeiert hat? Die hier!

Was die Kollegen 2019 am liebsten gehört haben?

Welche neuen Alben 2019 außerdem erschienen sind und 2020 erscheinen werden, könnt Ihr hier nachlesen.

Was außerdem in diesem Jahr geschah, könnt Ihr in unseren „Jahresrückblick 2019“-Specials, Listen und News nachlesen. Online und im Heft.