Jahresrückblick 2020: Das sind die meistgestreamten Songs bei Deezer

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende – aus zwölf Monaten wurden gefühlt an die 200. Der Audio-Streaminganbieter Deezer schaffte es trotz der diesjährigen, sagen wir mal, Turbulenzen, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Mit seinem musikalischen Jahresrückblick präsentiert Deezer, welche Musik seine User*innen in Deutschland im Jahr 2020 besonders bewegt hat. Die Kuriosität des Ganzen: Die meistgestreamten Songs 2020 wurden bereits 2019 veröffentlicht. Kein Wunder, dass 2020 in Erinnerungen an eine womöglich bessere Zeit schwelgen lässt.

Lateinamerikanische Musik und Künstler*innen erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Der kolumbianische Superstar J Balvin ist das dritte Jahr in Folge der meistgestreamte globale Künstler auf Deezer. Bei den Künstlerinnen ging dieser Rang an Dua Lipa.

Gab es 2019 mit Loredana nur eine deutsche Künstlerin in den Top 10 der meistgestreamten Künstler*innen in Deutschland, so stieg in diesem Jahr mit LEA eine zweite Musikerin ins Ranking ein und holte sich noch vor Rapperin Loredana den ersten Platz. Bei den meistgehörten Künstlern in Deutschland dominiert weiterhin Deutschrapper mit Capital Bra unangefochten an erster Stelle wie bereits im Vorjahr.

Unter den meistgestreamten Songs dieses Jahr finden sich einige Tracks, die bereits im vergangenen Jahr sehr erfolgreich waren. Global sicherte sich der schon im letzten Jahr veröffentlichte Hit „Dance Monkey” von Tones and I Platz eins der meistgestreamten Songs, in Deutschland nur getoppt vom Smash-Hit „Blinding Lights” von The Weeknd, auch dieser von 2019. Ebenso wie „Roller” von Apache 207 sowie „Roses (Imanbek Remix)” von SAINt JHN, die mit in den Top 5 für Deutschland dabei sind.

Meistgestreamte Künstler 2020 weltweit:

1. J Balvin

2. The Weeknd

3. Bad Bunny

4. Eminem

5. Ed Sheeran

Meistgestreamte Künstlerinnen 2020 weltweit:

1. Dua Lipa

2. Billie Eilish

3. Lady Gaga

4. Anitta

5. Ariana Grande

Meistgestreamte Künstler 2020 Deutschland:

1. Capital Bra

2. Samra

3. Apache 207

4. Bonez MC

5. RAF Camora

Meistgestreamte Künstlerinnen 2020 Deutschland:

1. LEA

2. Loredana

3. Billie Eilish

4. Ava Max

5. Dua Lipa

Meistgestreamte Songs 2020 Deutschland:

1. Blinding Lights – The Weeknd

2. Dance Monkey – Tones and I

3. ​Roller​ – Apache 207

4. Roses (Imanbek Remix) – SAINt JHN

5. Breaking Me – Topic, A7S

Zur Playlist von Deezer geht es hier entlang.

Deezer-Nutzer*innen können nach 2019 nun schon zum zweiten Mal auf ihren ganz persönlichen musikalischen Jahresrückblick zugreifen. Konkurrent Spotify hat seine Bestenlisten ebenfalls veröffentlicht – mit vielen Überschneidungen.