Jermaine Jackson: Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs in 1988

Nach mehr als 35 Jahren meldet sich das mutmaßliche Opfer zu Wort und fordert Schadensersatz.

Der 69-jährige Jermaine Jackson sieht sich mit einer Klage wegen sexuellen Missbrauchs und Körperverletzung konfrontiert. In dieser behauptet Rita Barrett, der Jackson-5-Sänger hätte sich 1988 ungefragt und gewaltsam Zugriff zu ihrer Wohnung verschafft, sie körperlich angegriffen und zu sexuellen Handlungen genötigt.

Sie lernten sich durch die Arbeit kennen

Dies geht aus den Anklageunterlagen hervor, die „Pitchfork“ laut eigener Angabe einsehen durfte. In diesen erklärt die Klägerin, dass sie Jackson schon einige Jahre lang kannte, bevor es zu dem Überfall kam, da sie beruflich miteinander in Kontakt kamen. Sie war damals als Auftragnehmerin von Musiker:innen tätig und lernte durch ihren Ehemann den Gründer von Motown Records, Berry Gordy, kennen, mit welchem auch der Angeklagte zusammenarbeitete.

Barrett erklärt in der Klageschrift ebenfalls, dass sie die Tat bereits am darauffolgenden Tag bei Gordy gemeldet hatte, weil er „in der einzigartigen Lage war, sowohl die Taten des Beklagten Jacksons zu melden als auch der Klägerin in ihrer traumatischen Zeit zu helfen.“ Leider erhielt sie von ihm nicht die Hilfe, die sie sich erhofft hatte. Sie schreibt: „Stattdessen hat Herr Gordy die Taten zurückgehalten und verheimlicht, wodurch die Vertuschung weiter fortgesetzt wurde und Herr Gordy, der Beklagte Jackson und andere Beteiligte an der Geschäftsbeziehung noch jahrelang von Herrn Jacksons Arbeit und seinem Ruf profitieren konnten.“

Bisher keine Stellungnahme von Jackson

Als Forderung hat Rita Barrett Schadensersatz wegen sexueller Nötigung, Körperverletzung, sexueller Übergriffe und Fahrlässigkeit angegeben. Ein Statement von den jeweiligen Anwält:innen und gesetzlichen Vertreter:innen wurde bereits von „Pitchfork“ angefragt, sie haben sich jedoch bisher nicht dazu gemeldet. Auch Jermaine Jackson selbst schweigt über die Anschuldigungen.