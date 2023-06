Queens of the Stone Age: Termine, Tickets und Vorverkauf für Deutschland-Konzerte

Die Platte „In Times New Roman …“ erscheint am 16. Juni.

„In Times New Roman…“, das neue Album der Queens of the Stone Age, erscheint am 16. Juni. Nun hat die Band um Josh Homme die Tour „The End is Nero“ zur Platte angekündigt. Auch drei Konzerte in Deutschland sind eingeplant: Am 8. November in Frankfurt, am 9. November in Berlin und am 11. November in Düsseldorf. Der exklusive Vorverkauf startet am Freitag, 16. Juni, um 10 Uhr auf Eventim. o2-Kund:innen haben die Möglichkeit, bereits am Mittwoch, 14. Juni, um 10 Uhr ein exklusives Ticket im Vor-Vorverkauf zu erhalten.

Am 11. Mai veröffentlichten die kalifornischen Alternativ-Rocker die erste Auskopplung „Emotion Sickness“, mit der sie die Platte ankündigten. Am 31. folgte „Carnavoyeur“, zu dem am 13. Juni ein Musikvideo erschienen ist. Den Song „Negative Space“ vom kommenden Album präsentierte die Band bereits live am 28. Mai.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In einem Interview vom April gab Josh Homme bekannt, Krebs besiegt zu haben. „Ich sage nie, dass es nicht schlimmer werden kann. Das sage ich nie, und ich würde es auch nicht raten. Aber ich sage, dass es besser werden kann. Krebs ist nur die Kirsche auf dem Sahnehäubchen einer interessanten Zeitspanne, verstehen Sie? Ich bin sehr dankbar, dass ich das durchstehen werde, und ich werde auf diese Zeit als etwas zurückblicken, das beschissen war – aber mich besser gemacht hat. Damit kann ich gut leben. Es gibt eine Menge Dinge, die ich tun möchte. Und es gibt eine Menge Leute, mit denen ich das tun möchte.“ Um welche Art Krebs es sich handelt, sagte Homme nicht.