Julia Jacklin geht mit ihrem neuen Album ‚CRUSHING‘ auf Tour

Ihr Debüt DON’T LET THE KIDS WIN brachte 2016 träumerischen Singer/Songwriter-Pop und kämpferischen Schrammelrock unter einen Hut und ließ sie bei Festivals wie Roskilde, Primavera und dem Haldern Pop auftreten. Drei Jahre später will Julia Jacklin mit dem Nachfolgealbum CRUSHING an ihren Achtungserfolg anknüpfen.

Das zweite Album der Australierin wird am 22. Februar 2019 erscheinen und aufdecken, was sie in ihrer zweijährigen Musikpause mit Courtney-Barnett-Produzenten Burke Reid erschaffen konnte. Im April kann man sich dann auch in Deutschland live davon überzeugen, dann kommt Julia Jacklin nämlich für vier Konzerte in die Bundesrepublik – präsentiert vom Musikexpress.

Alle Termine findet Ihr hier im Überblick: