K-Pop-Gruppe Astro: Moon Bin, 25, tot aufgefunden

Der koreanische Sänger und Schauspieler Moon Bin von Astro ist verstorben. Ein Manager fand ihn am 19. April tot in seinem Apartment in Seoul auf.

Moon Bin, ehemaliges Mitglied der K-Pop-Gruppe Astro, ist am gestrigen Mittwoch (19. April) im Alter von 25 Jahren gestorben. Astros Label Fantagio veröffentlichte eine Stellungnahme, die bestätigte, dass ein Manager den Sänger tot in seinem Apartment in Seoul aufgefunden hat. Eine Todesursache ist bislang noch nicht bekannt.

„Zunächst möchten wir uns dafür entschuldigen, dass wir diese traurige und herzzereißende Nachricht übermitteln müssen“, heißt es in dem Statement, das Soompi ins Englische übersetzte. Seine Kolleg:innen bei Fantagio empfinden tiefste Trauer über den Tod des 25-jährigen, schreibt das Management weiter. Sie wüssten aber, dass es kein Vergleich zu der Trauer ist, die seine Familie empfinde. „Es schmerzt uns noch mehr, den Fans diese plötzliche Nachricht zu übermitteln, die Moonbin reichlich Liebe und Unterstützung zukommen ließen. Da wir nur zu gut wissen, wie einmalig die Liebe des Verstorbenen für seine Fans war, […] ist die Trauer umso überwältigender.“

Das Label meldete weiter, dass sich die Familie eine ruhige Beerdigung wünsche. Außerdem bat Fantagio die Fans, von Spekulationen bezüglich Moonbins Todesursache abzusehen. So wolle man allen die Möglichkeit geben, sich angemessen vom Verstorbenen zu verabschieden.

Moon Bin: erfolgreicher Schauspieler und Musiker

Moon Bin begann seine Karriere bereits als Kind, er war Modell und Schauspieler, trat in Musikvideos und dem K-Drama „Boys Over Flowers“ auf. Früh in seiner Laufbahn unterschrieb er bei Fantagio. Dort durchlief er das Ausbildungsprogramm des Unternehmens, wodurch er schließlich bei Astro landete. Das erste Projekt der Gruppe war zunächst die Web-Serie „To Be Continued“. Danach konzentrierte sich die Band um Moon Bin auf Musik. 2016 releaste Astro die Debüt-Ep SPRING UP.

Über die nächsten drei Jahre hinweg arbeitete Moon Bin an verschiedenen TV-Projekten, während Astro regelmäßig neue, immer populärer werdende Musik veröffentlichte. 2019 erschien dann schließlich das Debüt-Album ALL LIGHT, das Platz 1 der koreanischen Charts erreichte. Noch im selben Jahr kündigte Moon Bin allerdings eine temporäre Auszeit an, die er mit nicht näher genannten Gesundheitsproblemen begründete.

2020 schloss sich der Koreaner wieder der Gruppe an. Neben weiteren Werken mit Astro arbeitete Moon Bin auch an einem Neben-Projekt mit Bandkollegen Yoon San-ha. Die beiden veröffentlichten insgesamt drei EPs, die letzte im Januar 2023. Das letzte Astro-Album mit Moon Bin DRIVE TO THE STARRY ROAD erschien im Mai 2022.