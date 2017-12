K-Pop-Star Jonghyun (SHINee) ist tot

Jonghyun ist tot. Der K-Pop-Star, den in Europa kaum wer kannte, in Asien aber Millionen, starb am 18. Dezember 2017 im Alter von 27 Jahren. Dies hat seine Plattenfirma bestätigt.

Kim Jonghyun, so sein bürgerlicher Name, war am Montag bewusstlos in einem Hotel in Seoul aufgefunden worden und wurde im Krankenhaus schließlich für tot erklärt. Die Polizei geht mittlerweile von Suizid aus, bestätigte dies bislang aber nicht als offizielle Todesursache.

Auch interessant 5 K-Pop-Bands, die jeder mal gehört haben sollte Seine Schwester berichtete, sie habe „besorgniserregende Nachrichten“ von ihrem Bruder erhalten und deshalb die Polizei eingeschaltet. Jonghyun soll ihr unter anderem „Ein letzter Abschiedsgruß“ und „Ich hatte Probleme“ geschrieben haben.

Jonghyun wurde am 8. April 1990 geboren. Er war Mitglied und Sänger der südkoreanischen Boygroup SHINee. Mit ihnen veröffentlichte er sechs koreanischsprachige Alben und fünf für den japanischen Markt. Kim Jonghyuns Solodebüt SHE IS erschien im Mai 2016.

___

Wer Suizidgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen dabei, die Gedanken zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist oder sich um nahestehende Personen sorgt, kann sich – auch anonym – an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken unter der Nummer 0800/111 01 11.