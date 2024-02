Kanye West macht Ansage: „Ich kann meine Frau zeigen, wie ich will“

Der Rapper wehrt sich gegen die Kritik, er würde seine Frau zum Objekt machen.

Am 12. Februar teilte Kanye West ein Video von sich auf Instagram, in dem er ziemlich genervt wirkte. Der Clip ist eine Antwort auf die Negativ-Reaktionen, die er erhielt, nachdem er zuvor dreimal das gleiche Video von seiner Frau Bianca Censori postete, in dem sie kaum bekleidet zu sehen war.

Die Kritik an ihm, die er sich auch schon anhören musste, nachdem sie sich halbnackt neben ihm durch die Öffentlichkeit bewegte und zudem so sein aktuelles VULTURES-1-Albumcover ziert: West entmenschlicht seine Frau und nutzt sie als Accessoire. Die Frage der Instagram-User:innen zuletzt: Ist das notwendig, Censori so zu zeigen?

Der Post zu Bianca Censori:

„Sie macht mich glücklich“

Mit der 29-Jährigen an der Hand, erklärt er in dem neuen Instagram-Clip: „Yo, ich wollte nur allen sagen, dass ich meine Frau absichtlich dreimal gepostet habe.“ Während die beiden durch ein Flughafenareal laufen, fährt er fort: „Was ich damit sagen will, ist, dass ich das Album abgeliefert habe und die Leute immer noch in meinen Kommentaren darüber reden, ‚Warum postest du deine Frau?‘“ Wozu er nur zu sagen hat: „Weil sie mich glücklich macht.“

Kanye Wests Instagram-Ansage:

Bianca Censori sei auch der Grund warum alle glücklich mit seiner Musik seien, so West. Er schließt seinen Instagram-Beitrag mit den Worten ab: „Sagt also nichts Negatives. Wenn ihr meine Seite nicht mögt und nicht mögt, was ich poste, dann fickt euch selbst. Ich kann meine Frau zeigen, wie ich will. Geht und postet eure Frau auf eurem Scheiß-Account.“