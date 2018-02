Spotify: Khruangbin kuratieren persönliche Reise-Playlists für Euch

Mit ihrem aktuellen Album CON TODO EL MUNDO haben Khruangbin nicht nur ihren eigenen musikalischen Horizont erweitert, sondern auch gleich mal fünf Sterne von ME-Autor Martin Pfnür eingeheimst. Dass das Trio aus Texas mit thailändischem Namen in der Welt zuhause ist, hört man an den vielen Einflüssen in ihrer Musik.

Auch interessant Entspannt ins Wochenende mit dem neuen Video zu Khruangbins „Friday Morning“ Als Weltenbummler outen sich Khruangbin nun auch mit einem coolen Gimmick auf ihrer Band-Website. Wer khruangbin.com besucht, wird automatisch weitergeleitet auf airkhruang.com. Dort kann man sein individuelles Reiseziel (also die Flughäfen) eingeben, danach seinen Platz wählen sowie weitere Extras wie Getränke.

Herauskommt am Ende eine einzigartige Spotify-Playlist, kuratiert von der Band selbst (laut Homepage jedenfalls, vielleicht ist es aber auch der ganz persönliche Khruangbin-Spotify-Algorithmus). Je nach Reiseziel klingt dieser Soundtrack eher nach Lateinamerika oder Afrika, ist mal ruhiger oder schneller, aber immer sehr experimentell.

Wir haben das Ganze mal ausprobiert, und zwar mit einer musikalischen Reise von Berlin-Tegel (TXL) nach Bangkok International (BKK). Mental-musikalisch sind wir jetzt tatsächlich auf dem Weg nach Thailand. Und ja: Man bekommt immer eine andere Playlist.

Um das Erscheinungsbild von AirKhruang perfekt zu machen, gibt es natürlich auch kurzerhand einen Duty free Shop, indem ihr alles, was das Merchandise-Fan-Herz begehrt, bekommen könnt.

Und ähnlich entspannend wie die individuellen Spotify-Playlisten des Trios aus Texas ist auch ihre aktuelle Single „Friday Morning“

Khruangbin spielen im Februar vier Konzerte in Deutschland, präsentiert vom ME. Leider gibt es für Berlin und Köln keine Tickets mehr.

Khruangbin live auf Tour

12.02.18 Hamburg – Übel & Gefährlich

16.02.18 Berlin – Festsaal Kreuzberg (ausverkauft)

17.02.18 München – Strom

18.02.18 Köln – Gebäude 9 (ausverkauft)

Screenshot khruangbin.com