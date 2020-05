Nine Inch Nails: Trent Reznor fokussiert sich während Corona auf neue Musik

Das wird Dich auch interessieren





Die vergangenen Jahre waren Trent Reznor und Atticus Ross von den Nine Inch Nails vor allem mit der Produktion von Scores und Soundtracks beschäftigt. So steuerten sie unter anderem die Musik zum Netflix-Horrorfilm „Bird Box“ und zur „Watchmen“-Serie bei. Die beiden treiben das auch aktuell weiter voran, aber jetzt scheint genauso die Zeit für neue Klänge von NIN gekommen zu sein. Via Instagram teilte Frontmann Reznor mit, dass er gerade „tief in neues NIN-Material einzutauchen“ gedenke und alle Daumen drücke, dass man damit 2021 auf Tour gehen könne. Dafür müsse er nur noch lernen, geduldig zu sein.

Weiterhin offenbart Reznor, dass seine Band für Herbst 2020 so einige Konzerte in Amerika und Kanada geplant hatte. Savages-Sängerin Jehnny Beth hätte die Nine Inch Nails bei ihrer Tournee begleitet, die im September in San Diego starten und im Oktober in Toronto enden sollte. Der zu diesem Zweck kreierte Merchandise wird nun online verkauft. Schaut Euch dafür mal auf ihrer Website um. Was durch den Online-Shop reinkommt, wird direkt für den guten Zweck gespendet.

Am Ende seiner Ansprache auf Instagram schreibt Trent Reznor: „In der Zwischenzeit… höre dir Jehnnys Platte an (erscheint am 12. Juni), höre weiterhin Bowie und sei nicht zu hart mit dir.“

Zuletzt hatten NIN Ende März überraschend ein neues Doppelalbum veröffentlicht. GHOSTS V-VI umfasst insgesamt 23 Instrumentalstücke, aufgeteilt auf GHOSTS V: TOGETHER und GHOSTS VI: LOCUSTS. Die Platte wird auf der Website der Band kostenlos zum Herunterladen angeboten. Sänger Trent Reznor twitterte zu der Neuveröffentlichung: „Stunden um Stunden an Musik. Kostenlos. Manches davon happy, manches nicht so sehr.“ Hier könnt Ihr das Werk kostenlos downloaden.

Im April wurden die Band zudem in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Nine Inch Nails wurden 1988 in Cleveland, Ohio gegründet. Bis 2016 war Reznor das einzige dauerhafte Mitglied der Progressive-Rock-Band, bevor 2016 schließlich Atticus dazu stieß. Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichten NIN insgesamt acht Studioalben, für die sie bis heute 13 Grammy-Nominierungen erhielten. 1992 und 1995 durften sie die begehrte Auszeichnung jeweils für ihre Songs „Wish“ und „Happiness in Slavery“ in der Kategorie „Best Metal Performance“ mit nach Hause nehmen.

Schaut Euch hier das Fan-Video zu einer Show der Nine Inch Nails von 2018 an: