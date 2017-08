Klubtour in München: Erlebt DJ Hell, Juan Atkins und Maxim von Terentieff – Wir verlosen 5 x 2 Tickets!

Juan Atkins! DJ Hell! Maxim von Terentieff! Man kann halbwegs ruhigen Gewissens behaupten, dass wir bei unserem Klubtour-Auftakt in München nicht weniger als die Vergangenheit, die Gegenwart und die mögliche Zukunft von Techno in einem Club versammeln. Atkins gilt als Urvater des Detroit Techno, DJ Hell als bestangezogener Techno-DJ Deutschlands, und von Terentieff dürfte seine Vorbilder so gut kennen wie das Münchner Publikum, für das er seit Jahren auflegt.

Ticket-Verlosung

Ihr wollt dieses Spektakel nicht verpassen? Verständlich! Haltet Euch also den Abend des 8. September frei und 12 Euro parat, wenn Ihr Euch vorm Münchner Club Rote Sonne anstellt. Reinkommen funktioniert aber auch ohne Geld: Wir spendieren Euch den Eintritt und verlosen 5 x 2 Tickets.

Was Ihr zum Gewinn tun müsst? Füllt einfach das folgende Gewinnspielformular aus und beantwortet uns im Lösungsfeld die Frage, wie das neue Album von DJ Hell heißt. Nicht so schwierig für regelmäßige ME-Leser wie Euch, eh klar.

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Deine Lösung



Was Ihr sonst noch über unsere diesjährige Klubtour wissen müsst und wo zum Beispiel Postpunkfans glücklicher werden als bei unserem Münchenabend: All das findet Ihr auf unserer Themenseite unter musikexpress.de/klubtour