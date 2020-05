Kurt Cobains legendäre Akustikgitarre der „MTV Unplugged“-Show wird versteigert

Das wird Dich auch interessieren





Im kommenden Monat wird die Akustikgitarre, auf der Kurt Cobain bei Nirvanas „MTV Unplugged“-Konzert im Jahr 1993 gespielt hat, öffentlich versteigert. Die 1959er Martin D-18E soll ein geschätztes Startgebot von einer Million US-Dollar haben und wird als Teil der „Music Icons“-Auktion bei „Julien’s Auctions“ unter den Hammer kommen. Die Veranstaltung findet am 19. und 20. Juni 2020 sowohl hausintern als auch online statt.

In einer öffentlichen Erklärung äußert sich Darren Julien – der Geschäftsführer von „Julien’s Auctions“ – zu dem ikonischen Instrument: „Diese wichtige Gitarre hat sich ihren rechtmäßigen Platz in der Rock-And-Roll-Geschichte als das Instrument verdient, das von einem der einflussreichsten Musiker und Ikonen des Rock in einer der größten und denkwürdigsten Live-Aufführungen aller Zeiten gespielt wurde.“ Die Gitarre wird in dem originalen Koffer geliefert, in der Cobain sie aufbewahrte. Auf der Außenseite prangt ein Flyer für das Album FEEL THE DARKNESS der US-Hardcore Band Poison Idea. Zusätzlich findet man in dem Koffer mehrere Plektren und eine angebrochene Packung Gitarrensaiten.

Die Gitarre ist jedoch nicht das einzige Relikt von Nirvana, das auf der „Music Icons“ versteigert wird: Auch das E-Gitarren-Modell Fender Stratocaster, die Cobain im Jahr 1994 während der Tour zu IN UTERO zertrümmerte und das Hemd, dass der verstorbene Frontmann in dem Musikvideo zu „Heart-Shaped Box“ trug, werden angeboten.

Von Sänger und Gitarrist Kurt Cobain und Bassist Krist Novoselic 1987 gegründet, zählten Nirvana zu den bekanntesten Bands des Grunge-Genres. Schlagzeuger Dave Grohl stieß 1990 hinzu und vervollständigte das für die Band charakteristische Trio-Line-Up. Mit ihrem Album „Nevermind“ (1991) konnten sie Grunge als kommerziellen Musikstil etablieren und feierten mit der Single „Smells Like Teen Spirit“ internationale Erfolge. 1994 beging Kurt Cobain Selbstmord und setzte Nirvanas Karriere dadurch ein jähes Ende.