Boy George über Cover-Ähnlichkeiten mit Kylie Minogue: „Ich recycle alles“

Das Cover von Boy Georges neuer Single „Religion“ ähnelt Kylie Minogues TENSION-Album.

Boy George hat das Cover-Artwork seiner neuen Single „Religion“ erklärt. Das Design orientiert sich an Kylie Minogues Album TENSION, das im vergangenen Jahr erschien.

Boy George: Auf Nachfrage schlagfertig

Wie die australische Sängerin platzierte Boy George ein grünliches Foto von sich mit vor einem orange-gelbem Farbverlauf. Lediglich die Platzierung von Künstlernamen und Titel des Werkes tauschte er: Während Kylie Minogues Name unten zu sehen ist, präsentiert Boy George dort in kantiger Schrift den „Religion“-Titel. Oben auf dem Cover prangt sein Name. Nachdem der Song vor einigen Tagen erschien und die Ähnlichkeiten bei den Covern auffielen, war Kritik laut geworden. Boy George wies diese auf X (ehemals Twitter) von sich. „Ich recycle alles. Das ist gerade im Trend. Sogar die Mode bekommt es mit?“, schrieb der Culture-Club-Frontmann. Sein Tweet bezog sich auf die Frage eines Fans, weshalb genau er Kylie Minogues Artwork Tribut zolle.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anderen Usern, die die beiden fast identischen Cover nebeneinander posteten und ihn als „Abschaum“ und „Arschloch“ bezeichneten, antwortete er triumphierend: „Oder totales Genie!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Single erschien erstmals im Hörbuch zur Biografie

Scharfzüngige Kommentare gab Boy George in letzter Zeit nicht nur in den Sozialen Medien von sich. Auch in seiner im Dezember 2023 erschienenen neuen Autobiografie „Karma“ hält er sich nicht zurück und schießt unter anderem gegen Madonna und Janet Jackson. Die neue Single „Religion“ hängt sogar mit dem Buch zusammen: Bevor sie auf Streamingdiensten verfügbar war, erschien sie im Hörbuch zu Karma. Auch ein zweiter neuer Song ist darauf enthalten: „Suddenly I’m Wiser“. Dieser ist noch nicht offiziell veröffentlicht.