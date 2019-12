Lana Del Rey kündigt neues Spoken-Word-Album an

Das neue Album der Pet Shop Boys erscheint am 24. Januar 2020, und der neue Musikexpress erscheint am 16. Januar 2020 – mit einer exklusiven Vinyl-Single der britischen Electropoplegenden.

Lana Del Reys aktuelles Album NORMAN FUCKING ROCKWELL ist am 30. August 2019 erschienen. Bei NORMAN FUCKING ROCKWELL handelte es sich bereits um das sechste Studioalbum der US-amerikanischen Sängerin. 2010 veröffentlichte sie ihr Debütalbum LANA DEL REY A.K.A LIZZY GRANT. Mit ihrem zweiten Album BORN TO DIE schaffte sie 2012 schließlich den Durchbruch und hat bis heute über fünf Millionen Einheiten davon verkauft.

Lana Del Rey in der Rogers Arena in Vancouver im September 2019 .

Lana Del Rey und Ben Gibbard singen Death Cab for Cuties „I Will Follow You Into The Dark“ im Duett