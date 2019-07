Lana Del Reys neues Album „NORMAN FUCKING ROCKWELL“ erscheint im August

Lana Del Rey auf ihrer „LA to the Moon-Tour“ 2018 in Las -Vegas

Während eines Auftritts auf dem spanischen Festival „FIB Benicàssim“ kündigte Lana Del Rey an, dass ihr neues Album NORMAN FUCKING ROSWELL bereits im August 2019 erscheinen wird.

Während ihres Auftritts in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli verkündete sie zwischen Songs, dass ihr neues, schon seit längerer Zeit angekündigtes Album nächsten Monat erscheine.

Damit steht der Veröffentlichungsmonat des Nachfolgers von LUST FOR LIFE, ihrem vorherigen Album aus dem Jahre 2017, fest. Im Vorfeld erschienen als Vorgeschmack bereits die Singleauskopplungen „Mariners Apartment Complex“, „Venice Beach“ und „Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have – But I Have It“.

Anzeige

Bei NORMAN FUCKING ROCKWELL handelt es sich bereits um das sechste Studioalbum der US-amerikanischen Sängerin. 2010 veröffentlichte sie ihr Debütalbum LANA DEL RAY A.K.A LIZZY GRANT. Mit ihrem zweiten Album BORN TO DIE schaffte sie 2012 schließlich den Durchbruch und hat bis heute über fünf Millionen Einheiten davon verkauft.