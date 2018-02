Lana Del Rey wurde von Courtney Love, Stevie Nicks und Co. interviewt

In einem Feature für die amerikanische Zeitschrift L’Officiel stellte sich Lana Del Rey gleich neun prominenten Interviewern und ihren Fans: Kim Kardashian West, Courtney Love, Stevie Nicks (Sängerin von Fleetwood Mac), Grimes, Alessandro Michele (Kreativdirektor von Gucci), Sean Ono Lennon, Marina and the Diamonds, Børns, Rick Nowels und Fans stellten der Sängerin Fragen.

Grimes fragte beispielsweise, was Lana von künstlicher Intelligenz halte, Sean wollte wissen, ob sie glaube, der Fall der Popkultur stünde bevor. Kim wollte in Erfahrung bringen, was Lana täte, wenn sie keine Musik machen würde, Courtney bestand auf eine Liste ihrer Lieblingssongs.

Dank der Frage eines Fans wissen wir jetzt auch, dass die Sängerin an einem Musical arbeitet. In zwei oder drei Jahren soll es fertig sein.

Das komplette Interview könnt Ihr hier lesen.