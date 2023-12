Lennon-Doku: Chapman sagte „Sie werden sich an meinen Namen erinnern“

Die dreiteilige Doku-Serie über den Mord an John Lennon feiert am 6. Dezember Premiere auf Apple TV+.

Die am Mittwoch (06. Dezember 2023) auf AppleTV+ ausgestrahlte Dokumentation über John Lennon, „John Lennon: Murder without Trial“ enthält neue Interviews mit Augenzeugen, die die tragischen Ereignisse im Dezember 1980 miterlebt haben. Unter ihnen ist Mark Snyder – Der Taxifahrer hat Lennons Mörder Mark David Chapman an diesem Abend im Taxi mitgenommen und zum Dakota Building gefahren, wo Chapman fünf Schüsse auf den Beatle abfeuerte.

„Sie werden sich an meinen Namen erinnern“

Snyder: „Das erste, was er zu mir sagte, war: ‚Ich bin Produzent für die Rolling Stones. Ich komme gerade von einer Aufnahmesession mit den Beatles zurück. Sie haben sich alle wieder zusammengetan'“. Chapman trug einen Seesack bei sich und blätterte außerdem auf dem Rücksitz wütend in den Seiten eines Notizbuches. „Ich schaute in den Rückspiegel, und da waren nur leere Seiten in seinem Buch.“

Aber der erschreckendste Teil von Snyders Erinnerung: Als die Fahrt zu Ende ging, kam Chapman zum Fenster auf der Fahrerseite, um seinen Taxipreis zu bezahlen. „Er sagte: ‚Mein Name ist Mark David Chapman. Sie werden sich meinen Namen merken’“, erinnert sich Snyder.

Die „bisher gründlichste Recherche“

Die AppleTV-Dokumentation sei – laut offizieller Beschreibung – die „bisher gründlichste Recherche“ in dem Mordfall. Dabei würden nicht nur exklusive Interviews mit Augenzeug:innen sowie engen Freund:innen des Musikers gezeigt, es wurden zudem Gespräche mit den Verteidiger:innen, Psychiater:innen, Ermittler:innen und Staatsanwält:innen von Mark Chapman geführt, der die tödlichen Schüsse abfeuerte. Außerdem sollen bisher unveröffentlichte Tatortfotos in der Serie gezeigt werden. Alle Informationen der New Yorker Polizei, dem Bewährungsausschuss und der Staatsanwaltschaft, erhielten die Produzenten – darunter David Glover („9/11: Ein Tag in Amerika“) und Mark Raphael („Crime and Punishment“) – indem sie sich auf den amerikanischen Freedom of Information Act beriefen, welcher der Presse den Zugang zu sämtlichen Dokumenten erlaubt.

„John Lennon: Murder Without a Trial“ (John Lennon: Mord ohne Prozess) wird von Kiefer Sutherland gesprochen und untersucht die Erschießung durch Chapman und die Folgen. Der Titel bezieht sich auf die Tatsache, dass Chapman sich am Vorabend seines Prozesses des Mordes zweiten Grades schuldig bekannte, woraufhin er zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.