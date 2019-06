Stream: Liam Gallagher veröffentlicht neue Single „Shockwave“

Liam Gallagher hat eine neue Single mit dem Titel „Shockwave“ veröffentlicht. Der Song feierte zuvor seine Premiere bei einem Konzert in London. Berichten zufolge wird „Shockwave“ auch auf dem kommenden, zweiten Solo-Album des Ex-Oasis-Sängers zu finden sein. WHY ME? WHY NOT, so der angebliche Titel, soll laut Gallagher 20 Songs beinhalten, die „Eure Leben verändern werden.“

Hört Euch „Shockwave“ in einer Live-Version und im Stream hier an:

Bevor WHY ME? WHY NOT auf den Markt kommt, erscheint am 14. Juni zunächst einmal die „Black Star Dancing“-EP von Liam Gallaghers Bruder Noel Gallagher.

Liam Gallaghers bisher einziges Solo-Album, AS YOU WERE, erschien 2017. ME-Redakteur Stephan Rehm Rozanes vergab 3 von 6 Sternen und kam zu dem Urteil, das Album wirke „ziemlich ferngesteuert.“ Fast zeitgleich erschien übrigens auch das aktuelle Album von Noel Gallagher’s High Flying Birds.