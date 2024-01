Liam Gallagher und John Squire kündigen selbstbetiteltes Album und Tour an

Am 4. April stehen sie dann gemeinsam in der Berliner Columbiahalle auf der Bühne.

Zeitgleich mit dem Release ihrer neuen Single „Mars To Liverpool“, haben Liam Gallagher und John Squire ihr gemeinsames Album angekündigt. Ganz nach dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“, geben sie im selben Zuge auch noch eine gemeinschaftliche Tournee bekannt. Die nach den Musikern benannte Platte kommt am 1. März raus. Knapp zwei Wochen später kann sie dann in Glasgow das erste Mal live erlebt werden, im April schauen die beiden dann auch in Berlin vorbei.

Der Ex-Oasis-Frontmann und der ehemalige Stone-Roses-Gitarrist haben schon vor längerer Zeit ihre Zusammenarbeit bekanntgegeben. Anfang des Jahres erschien dann ihre erste Single „Just Another Rainbow“, die direkt auf Platz 16 der britischen Charts einstieg. „Mars To Liverpool“ stellt jetzt die zweite Auskopplung ihres ersten Tonträgers dar. Während in Interviews schon von einem zweites Album die Rede ist, veröffentlichen sie zunächst LIAM GALLAGHER JOHN SQUIRE am 1. März.

„Es ist spirituell, es ist entscheidend“

Mit dem Outcome ihres Werks scheinen die beiden sehr zufrieden zu sein. Gallagher erklärt in einem Statement: „Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute das Album hören. Ich denke, die Leute, die auf die Stone Roses und Oasis und solche Sachen stehen, werden es verdammt lieben. Es ist spirituell, es ist entscheidend.“

Auch Squire bekennt sich angetan von ihrer Zusammenarbeit: „Ich mag die Art und Weise, wie es in einigen Teilen ziemlich melancholisch ist und einen zum Weinen bringt, aber es gibt auch andere Teile, die irgendwie respektlos, unhöflich oder grob sind. Es ist von allem ein bisschen dabei, ich denke, es ist eine wirklich gute Mischung. Ich hatte eine Ahnung, dass wir gut zusammen klingen würden, aber ich war nicht darauf vorbereitet, dass es so gut passen würde.“

Mit der Ankündigung ihrer Platte enthüllen der Brit-Pop-Sänger und sein Kollege auch das Cover dieser. Darauf lassen sich die vorangegangenen Artworks ihrer beiden Singles wiedererkennen. Die Sprühdose von „Just Another Rainbow“ und die Schokoriegelverpackung von „Mars To Liverpool“ reihen sich in eine bunte Mischung anderer zusammengewürfelter Haushaltsgegenstände ein.

Instagram-Beitrag zur Ankündigung von LIAM GALLAGHER JOHN SQUIRE:

Video zu Tour und Album:

Tracklist des Tonträgers:

„Raise Your Hands“ „Mars To Liverpool“ „One Day At A Time“ „I’m a Wheel“ „Just Another Rainbow“ „Love You Forever“ „Make It Up As You Go Along“ „You’re Not The Only One“ „I’m So Bored“ “Mother Nature’s Song“

Liam Gallagher und John Squire auf Tour in Europa:

Ab dem 13. März nehmen die beiden Musiker ihr Album dann mit auf Europareise. Nach einer Reihe von Konzerten im Vereinigten Königreich, stehen sie einen Abend in Paris auf der Bühne, bevor sie am 4. April in der Columbiahalle in Berlin auftreten. Nach ihrem einzigen Gig in Deutschland geht es weiter nach Mailand und Brooklyn.

Wer auf jeden Fall bei ihrer Tour dabei sein möchte, sollte sich den 2. Februar im Kalender eintragen. Um 10.30 Uhr startet dort der Ticketverkauf. Wer den Tonträger vorbestellt, erhält Zugang zum Pre-Sale am 31. Januar. Alle weiteren Infos gibt es hier.

Tourdaten im Überblick: