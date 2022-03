Line-up komplett: Maifeld Derby 2022 kündigt neue Acts an

Tritt auch beim Maifeld Derby 2022 auf: Stella Donnelly, hier im „Omeara London” am 7. November 2018 in London, England.

Das Maifeld Derby hat weitere Namen für seine 11. Ausgabe vorgestellt und sein diesjähriges Line-up damit komplettiert. Unter anderem London Grammar mussten ihren geplanten Auftritt leider absagen, die Vorfreude lindern soll das nicht: „Von Noise-Punk über Zecken-Rap bis zum Italo-Pop-Schlager“ sei vom 9. bis 12. Juni 2022 in Mannheim alles dabei, schreiben die Veranstalter vollmundig, „von Grammy Gewinner*innen und -nominierten bis hin zu aus der Pandemie taufrisch hervorgegangen Newcomer*innen.“

Seht hier das nach Tagen geplante Festival-Programm – alle gefetteten Namen wurden neu bestätigt:

Do, 9.6.22 Opening Party!

GENESIS OWUSU (AUS) – KID SIMIUS DJ-Set (ES) – WU-LU (UK) – FRANCIS OF DELIRIUM (LUX) – LEVIN GOES LIGHTLY (D) – SMOKING LIPS (Mannheim)

Fr, 10.6.22

BONOBO (UK) – CARIBOU (CAN) – ARLO PARKS (UK) – EASY LIFE (UK) – WEVAL (NL) – HELADO NEGRO (USA) – WAVING THE GUNS (D) – BATTLES (USA) – MYD live Band (F) – LIGHTNING BOLT (USA) – AROOJ AFTAB (USA) – WHISPERING SONS (BEL) – SWEEPING PROMISES (USA) – ENOLA GAY (IE) – MARTA DEL GRANDI (IT) – TAMZENE (UK) – PHILINE SONNY (D) – CHAOZE ONE (Mannheim) – EMMA (Mannheim)

Sa, 11.6.22

KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD (AUS) – MAC DEMARCO (AUS) – SAMPA THE GREAT (ZMB) – DIIV (USA) – BLACK MIDI (UK) – TIRZAH (UK) – JONATHAN BREE (NZ) – SPELLLING (USA) – FAYE WEBSTER (USA) – RIKAS (D) – TEAM SCHEISSE (D) – PETROL GIRLS (AT) – FÖLLAKZOID (CL) – AUTOMATIC (USA) – TAXI KEBAB (F) – LUCY KRUGER & THE LOST BOYS (ZAF) – EMILIE ZOE (CH) – DAVID JULIAN KIRCHNER (Mannheim) – KATHLEEN FRANCES (UK) – SCHROFF (Mannheim) – BEACH TOWEL (Mannheim)

So, 12.6.22

KINGS OF CONVENIENCE (NO) – KETTCAR (D) – CHET FAKER (AUS) – AMYL AND THE SNIFFERS (AUS) – KENNYHOOPLA (USA) – ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS (D) – DIE NERVEN (D) – ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER (AUS) –STELLA DONNELLY (AUS) – DYSE (D) – TRISTAN BRUSCH (D) – Büşra Kayıkçı (TUR) – HORSEGIRL (USA) – GRINGO MAYER (Mannheim) – EVE OWEN (UK) – ROBOCOBRA QUARTET (IE) – NIKLAS BLUMENTHALER (Mannheim) – LUVA (Mannheim)

Neben London Grammar haben Connan Mockasin, Om, Show Me The Body und Deradoorian abgesagt.

Die Ticketoptionen lauten wie folgt:

1-Tag:

– Do, 9.6.22 Opening Party* – 30,00 €

– Fr, 10.6.22 – 65,00 €

– Sa, 11.6.22 – 65,00 €

– So, 12.6.22 – 65,00 €

*nur als Einzelticket erhältlich

3-Tage:

– 1.Stufe: 10.6.-12.6.22 – 130,00 € SOLD OUT

– 2.Stufe: 10.6.-12.6.22 – 140,00 €

Camping:

– pro Person: 20,00 €

– pro WoMo: 25,00 €

Alle Preise inkl. aller Gebühren & ÖPNV. Alle Tickets gibt es exklusiv auf www.maifeld-derby.de/shop.

Im Jahr 2019 sprachen wir mit Festival-Macher Timo Kumpf darüber, warum das Maifeld Derby 2020 nicht stattfinden würde – und damit zu einer Zeit, zu der niemand ahnte, dass es wegen der Corona-Pandemie ohnehin so und nicht anders kommen würde.