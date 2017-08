Linkin Park planen Großevent für Chester Bennington – und deuten ihr Fortbestehen an

Linkin Park haben eine öffentliche Veranstaltung zu Ehren ihres verstorbenen Sängers Chester Bennington angekündigt. Auf Facebook schrieb die Band am Dienstag, dass ein „special public event“ in Los Angeles stattfinden soll. Details dazu gibt es noch keine, sollen aber bald folgen.

In Erinnerung an Chester Bennington: Hunderte Fans singen gemeinsam Linkin-Park-Songs Im selben Posting danken Linkin Park zudem ihren Fans für deren Unterstützung und deuten gleichzeitig an, dass Linkin Park eine Zukunft habe: „The five of us are so grateful for all of your support as we heal and build the future of Linkin Park", schreiben die fünf verbliebenen Mitglieder Mike Shinoda, Brad Delson, David „Phoenix" Farrell, Joseph „Joe" Hahn und Rob Bourdon.

Chester Bennington starb am 20. Juli 2017 im Alter von 42 Jahren. Er erhängte sich. Linkin Park traten seitdem nicht öffentlich auf, veröffentlichten aber ein offizielles Statement und launchten die Seite chester.linkinpark.com, auf der sie anderen Menschen mit Depressionen und Suizidgedanken Hilfe und Austausch anbieten wollen. Die Zukunft der Band ist seitdem ungewiss, alle anstehenden Tourtermine wurden abgesagt.

Lest hier Linkin Parks vollständiges neues Statement: