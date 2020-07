Lou Reed: Neuauflage von NEW YORK mit bisher unveröffentlichten Songs

Ja is denn schon Weihnachten? Am 25. September 2020 wird eine Neuauflage von Lou Reeds 1989er Album NEW YORK via Rhino Records erscheinen. Die neue Version enthält außerdem 26 bisher unveröffentlichte Aufnahmen. Verschafft Euch hier einen genaueren Überblick und bestellt das Ganze schon mal vor.

NEW YORK: DELUXE EDITION enthält drei CDs, ein Set mit zwei LPs und eine DVD mit Konzertaufnahmen aus Montreal aus dem Jahr 1990. Auf der ersten CD ist zudem das Original-Album in einer neu gemasterten Variante zu hören, die zweite CD besteht aus Live-Versionen der Songs und die dritte beinhaltet tatsächlich sogar 26 bisher unveröffentlichte frühe Versionen der Titel. Zudem sind der neuen Sonderausgabe ein Hardcover-Buch mit Notizen des Musikjournalisten David Fricke und Aufsätze des Archivars Don Fleming beigelegt. Eine Kassette des Werks gibt es obendrauf auch noch fürs Retro-Feeling.

Die Neuveröffentlichung wurde von Reeds Ehefrau Laurie Anderson sowie von Fleming, Bill Ingot, Jason Stern und Hal Willner produziert.

Die Tracklist von NEW YORK: DELUXE EDITION:

Disc One: Original-Album (Remastering von 2020)

Romeo Had Juliette Halloween Parade Dirty Blvd. Endless Cycle There Is No Time The Last Great American Whale Beginning Of A Great Adventure Busload Of Faith Sick Of You Hold On Good Evening Mr. Waldheim Xmas in February Strawman Dime Store Mystery

Disc Two: NEW YORK LIVE

Romeo Had Juliette * Halloween Parade * Dirty Blvd. * Endless Cycle * There Is No Time * Last Great American Whale * Beginning Of A Great Adventure * Busload Of Faith * Sick Of You * Hold On * Good Evening Mr. Waldheim * Xmas In February * Strawman * Dime Store Mystery *

Disc Three: WORKS IN PROGRESS / SINGLES / ENCORE

Romeo Had Juliette (7” Version) Dirty Blvd. (Work Tape) * Dirty Blvd. (Rough Mix) * Endless Cycle (Work Tape) * Last Great American Whale (Work Tape) * Beginning Of A Great Adventure (Rough Mix) * Busload Of Faith (Solo Version) * Sick Of You (Work Tape) * Sick Of You (Rough Mix) * Hold On (Rough Mix) * Strawman (Rough Mix) * The Room (Non-LP Track) Sweet Jane (Live Encore) * Walk On The Wild Side (Live Encore) *

DVD

Romeo Had Juliette Halloween Parade”= Dirty Blvd. Endless Cycle There Is No Time Last Great American Whale Beginning Of A Great Adventure Busload Of Faith Sick Of You Hold On Good Evening Mr. Waldheim Xmas In February Strawman Dime Store Mystery Audio Only Bonus A Conversation with Lou Reed

Vinyl:

Side A

Romeo Had Juliette Halloween Parade Dirty Blvd. Endless Cycle

Side B

There Is No Time Last Great American Whale Beginning of a Great Adventure

Side C

Busload of Faith Sick of You Hold On Good Evening Mr. Waldheim

Side D

Xmas In February Strawman Dime Store Mystery

* bisher unveröffentlicht